हर साल होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, सुशासन दिवस पर प्रतिभागी होंगे सम्मानित

पलामू: गढ़वा एवं पलामू में अब हर साल सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. पलामू में इस साल सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें 12 हजार 200 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि 4052 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया. सांसद खेल महोत्सव में फुटबॉल, मैराथन दौड़, कबड्डी, खोखो, गदका समेत कई इवेंट आयोजित किए गए.

सांसद विष्णु दयाल राम के मुताबिक, सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से पलामू एवं गढ़वा के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की प्रतिभा को निखारने का प्रयास है. खेल महोत्सव को लेकर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.