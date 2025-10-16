ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: सगाई के बाद प्री वेडिंग शूट से लौट रहे थे आशीष और विशाखा, हादसे ने छीन ली मुस्कुराहट

दोनों की शादी 10 फरवरी को होनी है. इससे पहले दोनों जैसलमेर प्री वेडिंग शूट करने के लिए गए थे.

Jaisalmer bus accident
आशीष और विशाखा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 2:20 PM IST

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में न जाने कितने परिवारों की खुशियां पलभर में बिखर गईं. यह हादसा उन अनगिनत सपनों का टूटना था जो आने वाले कल की उम्मीदों से जुड़े थे. इन्हीं टूटे सपनों में एक कहानी है जोधपुर के महामंदिर निवासी आशीष दवे और नागौर की विशाखा की. दोनों की सगाई दो महीने पहले ही हुई थी. घरों में रौनक थी, रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था. शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब यह रिश्ता सात फेरों में बंधेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

प्री वेडिंग शूट से लौटते वक्त हुआ हादसा: आशीष और विशाखा अपने प्री वेडिंग शूट के लिए जैसलमेर गए थे. कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे इस जोड़े ने शायद सोचा भी नहीं था कि वापसी का सफर इतना भयावह होगा. जैसे ही वे बस में सवार हुए, कुछ ही देर में हादसा हुआ और बस में आग लग गई. चारों ओर अफरा-तफरी मच गई. लोग चीख रहे थे, हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. किस्मत से दोनों बाहर निकल पाए, लेकिन तब तक आग ने अपना असर दिखा दिया था. दोनों पांच से दस प्रतिशत तक झुलस चुके थे. आग की लपटों से भागते वक्त जिस डर ने उनके चेहरों पर निशान छोड़े, वो शायद जिंदगीभर नहीं मिटेंगे.

इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : 80 फीसदी झुलसी महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 22, मोर्चरी पर धरना शुरू

अस्पताल में उम्मीदों की डोर: फिलहाल दोनों जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हैं. आशीष को हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है, क्योंकि उनके शरीर में धुआं चला गया था. दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. अस्पताल के प्रीऑपरेटिव वार्ड के बाहर दोनों के परिवारजन बैठे हैं. किसी की आंखें नम हैं, कोई भगवान से दुआ मांग रहा है कि उनके बच्चे जल्द ठीक हो जाएं.

गहलोत ने परिजनों से की मुलाकात
गहलोत ने परिजनों से की मुलाकात (ETV Bharat Jodhpur)

टूटे सपनों के बीच उम्मीद की किरण: आशीष की मां ने मंगलवार को हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. बुधवार रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने पहुंचे. उन्होंने आशीष की मां को ढांढस बंधाया. आशीष और विशाखा की शादी अगले साल 10 फरवरी को होना है. रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों के बीच गहरा लगाव है. दोनों जिंदगी के हर कदम पर साथ चलने के सपने देख रहे थे, लेकिन हादसे ने उनकी कहानी को दर्द में बदल दिया.

इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : 'बर्निंग बस' बनाने वाली जोधपुर की कोच फैक्ट्री पर कार्रवाई, बस ऑपरेटर्स ने की हड़ताल की घोषणा

