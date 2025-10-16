ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: सगाई के बाद प्री वेडिंग शूट से लौट रहे थे आशीष और विशाखा, हादसे ने छीन ली मुस्कुराहट

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में न जाने कितने परिवारों की खुशियां पलभर में बिखर गईं. यह हादसा उन अनगिनत सपनों का टूटना था जो आने वाले कल की उम्मीदों से जुड़े थे. इन्हीं टूटे सपनों में एक कहानी है जोधपुर के महामंदिर निवासी आशीष दवे और नागौर की विशाखा की. दोनों की सगाई दो महीने पहले ही हुई थी. घरों में रौनक थी, रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था. शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब यह रिश्ता सात फेरों में बंधेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

प्री वेडिंग शूट से लौटते वक्त हुआ हादसा: आशीष और विशाखा अपने प्री वेडिंग शूट के लिए जैसलमेर गए थे. कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे इस जोड़े ने शायद सोचा भी नहीं था कि वापसी का सफर इतना भयावह होगा. जैसे ही वे बस में सवार हुए, कुछ ही देर में हादसा हुआ और बस में आग लग गई. चारों ओर अफरा-तफरी मच गई. लोग चीख रहे थे, हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. किस्मत से दोनों बाहर निकल पाए, लेकिन तब तक आग ने अपना असर दिखा दिया था. दोनों पांच से दस प्रतिशत तक झुलस चुके थे. आग की लपटों से भागते वक्त जिस डर ने उनके चेहरों पर निशान छोड़े, वो शायद जिंदगीभर नहीं मिटेंगे.

