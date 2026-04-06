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विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर अप्रैल माह में 6 दिन रहेगी रद्द, संबलपुर रेल मंडल में होगा काम

आरसीसी सेगमेंट बॉक्स और डी लॉन्चिंग का काम होना है जिसके चलते रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर को 6 दिन रद्द किया गया है.

Visakhapatnam Raipur train cancel
विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर अप्रैल माह में 6 दिन रहेगी रद्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 8:02 PM IST

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रायपुर: विशाखापट्टनम पैसेंजर अप्रैल महीने में 6 दिन रद्द रहेगी. संबलपुर रेल मंडल में आरसीसी सेगमेंट बॉक्स और डी लॉन्चिंग का काम किया जाना है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के तहत मुनिगुड़ा भीषमकट्टक सेक्शन में RV-230 रिलीविंग गर्डर के लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग काम होगा.

इन 6 दिनों तक बंद रहेगी ट्रेन

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि विशाखापट्टनम रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर अप्रैल महीने में 6 दिन रद्द रहेगी. 9, 11, 13, 20, 23 और 25 अप्रैल 2026 को इन ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा. अप्रैल महीने के इन 6 दिनों में रेल यात्री इस ट्रेन से अपने गंतव्य तक आना-जाना नहीं कर पाएंगे.

Visakhapatnam Raipur train cancel
रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर को 6 दिन रद्द किया गया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

असुविधा के लिए खेद

6 दिनों तक अप्रैल के महीने में बंद रहने वाली विशाखापट्टनम–रायपुर ट्रेन संख्या 58528 और ट्रेन संख्या 58527 है. रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेल वन ऐप या एनटीईएस ऐप पर अवश्य प्राप्त करें. इस असुविधा के लिए रेलवे खेद व्यक्त करता है. यह कार्य भविष्य में संरक्षा एवं सुगम रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

वहीं अकलतरा रेलवे स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा है. इसके लिए रेलवे ने पहले 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा की थी लेकिन उन ट्रेनों को रिस्टोर करने का निर्णय लिया गया है. इसलिए ट्रेनें रद्द नहीं होगी.

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