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दलहनी फसलों में फैला वायरस जनित 'पीला मोजेक' रोग, किसानों में बढ़ी चिंता

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि यह वायरस जनित रोग है, जो संक्रमण के कारण फैलता है और फसल को पूरी तरह समाप्त कर देता है. ऐसे में किसान रसचूसक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें, जिससे कुछ हद तक फसल को बचाया जा सके.

भीलवाड़ा: जिले में दलहनी फसलों में 'पीला मोजेक' वायरस का प्रकोप बढ़ने से किसान परेशान हैं. तेज धूप के बाद उड़द और मूंग के पौधे पीले पड़कर सूख रहे हैं. कई खेतों में फसल पूरी तरह खत्म हो गई है. इस बार लगभग 70 हजार हेक्टेयर में दलहन की बुवाई हुई थी. बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव और पीले पौधों को उखाड़कर नष्ट करने की सलाह दी गई है.

उड़द-मूंग की फसल पर सबसे ज्यादा असर: किसानों ने इस बार खरीफ में बड़ी उम्मीद के साथ उड़द और मूंग की बुवाई की थी. वर्तमान में अचानक तेज धूप के साथ उड़द की फसल में वायरस जनित पीला रोग का प्रकोप बढ़ गया है. कई खेत खाली नजर आ रहे हैं और कुछ जगह फसल पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. अत्यधिक पौधे पीले पड़ने के कारण किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेत की जुताई करने की सोच रहे हैं.

70 हजार हेक्टेयर में की गई बुवाई: कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में इस बार खरीफ में लगभग 70 हजार हेक्टेयर भूमि में दलहनी फसलों की बुवाई हुई है. इसमें मुख्य फसल उड़द है, उसके बाद मूंग है. उन्होंने कहा कि पौधा पीला पड़ना वायरस और नाइट्रोजन की कमी दोनों से हो सकता है, लेकिन वर्तमान में यह रोग मुख्य रूप से वायरस के कारण हो रहा है. इसे 'पीला मोजेक' रोग भी कहते हैं.

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बचाव के लिए ये करें उपाय: जैन ने किसानों को सलाह दी कि रसचूसक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें. साथ ही खेत में अगर कुछ पौधे पीले नजर आएं तो उन्हें तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए. भीलवाड़ा जिले में पीले रोग की जांच के लिए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है. टीम खेतों में निरीक्षण कर रही है. फील्ड से आने वाली जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी. कृषि विभाग ने भी फील्ड से रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.