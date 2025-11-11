ETV Bharat / state

रजिस्ट्रार कार्यालय जाने का झंझट खत्म! अब घर बैठे होगी जमीनों की रजिस्ट्री, अप्रैल 2026 से होगा लागू

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में परसंपत्तियां और भूमि के खरीद बिक्री का वर्चुअल रजिस्ट्री किए जाने को लेकर मुख्य सचिव ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से वर्चुअल रजिस्ट्रेशन के कामों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित टाइम लाइन में इस प्रक्रिया को लागू किया जाए. क्योंकि प्रदेश भर में परिसंपत्तियों के क्रय-विक्रय का वर्चुअल रजिस्ट्री होने से न सिर्फ व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी. साथ ही परिसंपत्ति के खरीद बिक्री से जुड़े विवाद भी थमेंगे.

सीएस ने निर्देश दिए: मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि के खरीद-बिक्री का वर्चुअल रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों से तालमेल बनाया जाए. सीएस ने निर्देश दिए कि संबंधित एप्लीकेशन या पोर्टल में इस तरह का प्रावधान किया जाए कि भूमि के खरीद-बिक्री से संबंधित जितने भी दस्तावेज तमाम हित धारकों, विभागों, निकायों और एजेंसियों के बीच शेयर करने होते हैं, वे सभी दस्तावेज ऑटोमोड पर और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए तत्काल शेयर हो जाए.

भूमि के खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी: उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तैयार होने से भूमि के खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी. साथ ही तमाम विभागों, निकायों, एजेंसियों और हितधारकों के बीच भूमि का एक जैसा और सही रिकॉर्ड साझा हो सकेगा. इसके अलावा इससे भूमि के क्रय-विक्रय से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी.