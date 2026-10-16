मेरठ के LLRM के वायरोलॉजी लैब पर जांच का दबाव, 24 घंटे में मिलने वाली रिपोर्ट 2-3 दिन में मिल रही, तीमारदार परेशान
लाला लाजपत राय स्मारक राजकीय मेडिकल कॉलेज पर वेस्ट यूपी के 15 जिलों का दबाव है. पढ़िए मनीष पाराशर की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:20 PM IST
मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा केंद्र, लाला लाजपत राय स्मारक राजकीय मेडिकल कॉलेज (LLRM) का वायरोलॉजी और मॉलिक्यूलर लैब इस समय संक्रामक व वायरस जनित बीमारियों की जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है. बरसात के बाद बदलते मौसम के कारण वायरल तेजी से फैल रहा है. बड़े स्तर पर जांच के लिए सैंपल लैब भेजा जा रहा है. अधिक लोड होने और बैचिंग सिस्टम के कारण रिपोर्ट 24 घंटे की जगह 2 से 3 दिन में मिल रही है, जिससे मरीज परेशान हैं. LLRM में न केवल मेरठ, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं. अस्पताल में एक दिन में 1500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं और करीब 2000 सैंपल लिए जाते हैं.
LLRM में एडवांस मॉलिक्यूलर जांचें, आरटी-पीसीआर (RT-PCR), रोबोटिक टेस्टिंग और कल्चर जैसी उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. मरीजों को महंगे प्राइवेट टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता. मेडिसिन विभाग द्वारा 20 बेड का एक पूरी तरह से सेपरेट वार्ड बनाया गया है, जिसमें मच्छरदानी और डेडीकेटेड नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है. बेसिक ब्लड जांचें, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी जरूरी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होने से समय पर इलाज शुरू करना आसान हो जाता है.
महीने में 5000 सैंपल की टेस्टिंग : टेक्निकल ऑफिसर सुजीत कुमार ने बताया कि यहां एक स्टेट रेफरेंस लैब है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे 15 जिलों को देखती है. वहां से हमारे पास एचआईवी के सैंपल और एचआईवी वायरल लोड के सैंपल आते हैं. हम मंथली कम से कम 4 से 5 हजार सैंपल की टेस्टिंग करते हैं. हमारे यहां फुली ऑटोमैटिक रोबोटिक मशीन है, जिसमें सिर्फ हमें सैंपल रखना होता है और उसके बाद 3 घंटे का प्रोसेस होता है.
प्रोसेस में लगते हैं 6-6.50 घंटे : इसके बाद पीसीआर प्लेट पर टेम्पलेट आ जाता है और फिर हम पीसीआर लगाते हैं, जो कि 3 घंटे का होता है. इस प्रकार पूरा प्रोसेस लगभग 6 से 6.5 घंटे का रहता है. एक टाइम में 93 सैंपल लगते हैं और हम यहां दो बैच लगाते हैं. मैनपावर की कोई कमी नहीं है. तकनीशियन और टीओ (TO) हैं, जिससे हम सारा काम आसानी से मैनेज कर लेते हैं.
|जांच विभाग
|जुलाई
|अगस्त
|सितंबर
|कुल योग
|बैक्टीरियोलॉजी
|1,967
|1853
|2,019
|5,839
|माइकोबैक्टीरियोलॉजी
|434
|391
|451
|1276
|माइकोलॉजी
|400
|343
|455
|1198
|पैरासिटोलॉजी
|534
|668
|811
|2013
|वायरोलॉजी
|8760
|7,850
|9280
|25,890
|मॉलिक्यूलर
|4,015
|3260
|3540
|10,815
|सी एंड डीएसटी
|485
|270
|430
|1185
|सीबीनाट
|1301
|151
|1254
|2706
|सिरोलॉजी/अन्य
|2,082
|2284
|1854
|6220
|महीनेवार कुल नमूने
|19986
|18070
|20,094
|58150
पीसीआर टेस्टिंग का मुख्य काम : सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंका ने बताया कि हमारे मॉलिक्यूलर सेक्शन में पीसीआर टेस्टिंग का मुख्य काम किया जाता है. इसके अंदर हम फ्लू पैनल, गैस्ट्रो पैनल, एंसेफलाइटिस पैनल, सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी (HPV) जांच और कोविड की जांच कर रहे हैं. फ्लू पैनल के अंदर हम इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू जैसे बड़े पैथोजेन्स की जांच कर रहे हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ज़ोरों पर हैं.
वेस्ट यूपी का लोड : सिरोलॉजी टेस्ट में ब्लड सैंपल से जो एंटीजन पॉजिटिव आता है, उसको हम फिर आरटी पीसीआर के जरिए सिरोटाइपिंग (Den-1, 2, 3, 4) के लिए आगे लीड करते हैं. लैब का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे का होता है और सैंपल मिलने के अगले दिन से हम उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं. वेस्ट यूपी के अंदर जितना भी लोड आता है, उसके आरटी-पीसीआर की मुख्य सुविधा मेडिकल कॉलेज में ही हो रही है और और तो कहीं यह सुविधा नहीं मिल रही है.
सारी जांचें हो रहीं : माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अमित गर्ग ने बताया कि हमारे यहां इन्फेक्शंस द्वारा जितनी भी जांचें होती हैं, वे सुचारू रूप से चलती हैं. साल 2026 की बात करें तो हमारे यहां जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी जांचें पर्याप्त मात्रा में हो रही हैं. वेक्टर-बर्न बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस आदि के मामले जुलाई से लेकर नवंबर-दिसंबर तक ज्यादा देखने को मिलते हैं.
जांच के लिए बाहर नहीं भेजते सैंपल : इस सीजन में हमने लगभग 4,000 टेस्ट इन सभी बीमारियों के किए हैं, जिसमें डेंगू के 11 पॉजिटिव, स्क्रब टाइफस के 15 से 20 और लेप्टोस्पाइरा के भी 15 से 20 पॉजिटिव केस मिले हैं. रिपोर्ट आने में आमतौर पर 24 से 48 घंटे का समय लगता है, क्योंकि एलाइजा (ELISA) जांच में 4 से 6 घंटे लगते हैं और हम अगले दिन सुबह तक सारी रिपोर्ट डिलीवर कर देते हैं. हमारे यहां बैक्टीरियोलॉजी में हर रोज 100 से 150 कल्चर आते हैं, जो 24 से 48 घंटे में जांचे जाते हैं. 99% टेस्ट हमारे यहीं हो जाते हैं, बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती.
20 बेड का सेपरेट वार्ड : मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि हमारे यहां चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू आदि से पीड़ित मरीजों के लिए इमरजेंसी में 10 प्लस 10 यानी 20 बेड का एक पूरी तरह से सेपरेट वार्ड बनाया गया है. इस वार्ड में मच्छरों से बचाने के लिए विशेष रूप से मच्छरदानी की भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
एक ही छत के नीचे ब्लड की सारी सैंपलिंग : इसके अलावा हमारे पास 7x24 घंटे एक ही छत के नीचे ब्लड की सारी बेसिक जांचें, एबीजी (ABG) टेस्ट, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है. ब्लड की सामान्य रिपोर्ट्स 1 से 2 घंटे के भीतर और पैथोलॉजी/माइकोलॉजी की जांचें 24 घंटे के अंदर मिल जाती हैं. मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम पूरी तरह से डेडीकेटेड है.
रिपोर्ट के लिए काट रहे चक्कर : मेडिकल कॉलेज में अपने मरीज की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे तीमारदार ने बताया कि मैंने अपने मरीज का सैंपल 8 तारीख को जमा कराया था और मुझे पर्ची पर 10 तारीख को रिपोर्ट देने के लिए बोला गया था. लेकिन आज 13 तारीख हो गई है और मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है. जब मैं यहां काउंटर पर पूछता हूं, तो वे कहते हैं कि अनलोडिंग और बैच की प्रॉब्लम है, इसलिए अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है. मरीज घर पर तकलीफ में है, इसलिए मुझे बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैंं.
समय से नहीं मिल रही रिपोर्ट : यूरिन की जांच की रिपोर्ट लेने पहुंचे तीमारदार ने बताया, हम अस्पताल में टेस्ट की रिपोर्ट लेने आए हैं. डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हमें सैंपल देने के बाद 3 दिन बाद आने के लिए कहा था. रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मिल जानी चाहिए, ताकि मरीज का सही समय पर इलाज शुरू हो सके, लेकिन यहां कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे तीमारदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
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