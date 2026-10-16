ETV Bharat / state

मेरठ के LLRM के वायरोलॉजी लैब पर जांच का दबाव, 24 घंटे में मिलने वाली रिपोर्ट 2-3 दिन में मिल रही, तीमारदार परेशान

समय से रिपोर्ट नहीं मिलने से मरीज और तीमारदार परेशान हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा केंद्र, लाला लाजपत राय स्मारक राजकीय मेडिकल कॉलेज (LLRM) का वायरोलॉजी और मॉलिक्यूलर लैब इस समय संक्रामक व वायरस जनित बीमारियों की जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है. बरसात के बाद बदलते मौसम के कारण वायरल तेजी से फैल रहा है. बड़े स्तर पर जांच के लिए सैंपल लैब भेजा जा रहा है. अधिक लोड होने और बैचिंग सिस्टम के कारण रिपोर्ट 24 घंटे की जगह 2 से 3 दिन में मिल रही है, जिससे मरीज परेशान हैं. LLRM में न केवल मेरठ, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं. अस्पताल में एक दिन में 1500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं और करीब 2000 सैंपल लिए जाते हैं.

LLRM में एडवांस मॉलिक्यूलर जांचें, आरटी-पीसीआर (RT-PCR), रोबोटिक टेस्टिंग और कल्चर जैसी उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. मरीजों को महंगे प्राइवेट टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता. मेडिसिन विभाग द्वारा 20 बेड का एक पूरी तरह से सेपरेट वार्ड बनाया गया है, जिसमें मच्छरदानी और डेडीकेटेड नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है. बेसिक ब्लड जांचें, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी जरूरी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होने से समय पर इलाज शुरू करना आसान हो जाता है.

वायरोलॉजी लैब पर जांच का दबाव. (Video Credit; ETV Bharat) महीने में 5000 सैंपल की टेस्टिंग : टेक्निकल ऑफिसर सुजीत कुमार ने बताया कि यहां एक स्टेट रेफरेंस लैब है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे 15 जिलों को देखती है. वहां से हमारे पास एचआईवी के सैंपल और एचआईवी वायरल लोड के सैंपल आते हैं. हम मंथली कम से कम 4 से 5 हजार सैंपल की टेस्टिंग करते हैं. हमारे यहां फुली ऑटोमैटिक रोबोटिक मशीन है, जिसमें सिर्फ हमें सैंपल रखना होता है और उसके बाद 3 घंटे का प्रोसेस होता है. प्रोसेस में लगते हैं 6-6.50 घंटे : इसके बाद पीसीआर प्लेट पर टेम्पलेट आ जाता है और फिर हम पीसीआर लगाते हैं, जो कि 3 घंटे का होता है. इस प्रकार पूरा प्रोसेस लगभग 6 से 6.5 घंटे का रहता है. एक टाइम में 93 सैंपल लगते हैं और हम यहां दो बैच लगाते हैं. मैनपावर की कोई कमी नहीं है. तकनीशियन और टीओ (TO) हैं, जिससे हम सारा काम आसानी से मैनेज कर लेते हैं. LLRM में अलग से बनाया गया है स्वाइन फ्लू वार्ड. (Photo Credit; ETV Bharat) ​जुलाई से सितंबर (तीन महीने) के बीच प्राप्त नमूने - जांच विभाग जुलाई अगस्त सितंबर कुल योग बैक्टीरियोलॉजी 1,967 1853 2,019 5,839 माइकोबैक्टीरियोलॉजी 434 391 451 1276 माइकोलॉजी 400 343 455 1198 पैरासिटोलॉजी 534 668 811 2013 वायरोलॉजी 8760 7,850 9280 25,890 मॉलिक्यूलर 4,015 3260 3540 10,815 सी एंड डीएसटी 485 270 430 1185 सीबीनाट 1301 151 1254 2706 सिरोलॉजी/अन्य 2,082 2284 1854 6220 महीनेवार कुल नमूने 19986 18070 20,094 58150 पीसीआर टेस्टिंग का मुख्य काम : सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंका ने बताया कि हमारे मॉलिक्यूलर सेक्शन में पीसीआर टेस्टिंग का मुख्य काम किया जाता है. इसके अंदर हम फ्लू पैनल, गैस्ट्रो पैनल, एंसेफलाइटिस पैनल, सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी (HPV) जांच और कोविड की जांच कर रहे हैं. फ्लू पैनल के अंदर हम इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू जैसे बड़े पैथोजेन्स की जांच कर रहे हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ज़ोरों पर हैं. सैंपल जांच के लिए लगाई गई है रोबोटिक मशीन. (Photo Credit; ETV Bharat) वेस्ट यूपी का लोड : सिरोलॉजी टेस्ट में ब्लड सैंपल से जो एंटीजन पॉजिटिव आता है, उसको हम फिर आरटी पीसीआर के जरिए सिरोटाइपिंग (Den-1, 2, 3, 4) के लिए आगे लीड करते हैं. लैब का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे का होता है और सैंपल मिलने के अगले दिन से हम उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं. वेस्ट यूपी के अंदर जितना भी लोड आता है, उसके आरटी-पीसीआर की मुख्य सुविधा मेडिकल कॉलेज में ही हो रही है और और तो कहीं यह सुविधा नहीं मिल रही है. सारी जांचें हो रहीं : माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अमित गर्ग ने बताया कि हमारे यहां इन्फेक्शंस द्वारा जितनी भी जांचें होती हैं, वे सुचारू रूप से चलती हैं. साल 2026 की बात करें तो हमारे यहां जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी जांचें पर्याप्त मात्रा में हो रही हैं. वेक्टर-बर्न बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस आदि के मामले जुलाई से लेकर नवंबर-दिसंबर तक ज्यादा देखने को मिलते हैं. हर रोज बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंच रहे मरीज. (Photo Credit; ETV Bharat)