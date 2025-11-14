ETV Bharat / state

रायपुर में हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, समर्थकों ने जेल के बाहर नारेबाजी की

रायपुर: पुलिस ने पिछले दिनों हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वीरेंद्र तोमर की अगली पेशी रायपुर के कोर्ट में 28 नवंबर को होगी. उसका छोटा भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है.

पूछताछ में कबूली कई बातें: पुरानी बस्ती CSP राजेश देवांगन ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्वालियर में रेड की कार्रवाई करते हुए 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था. 9 नवंबर को पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को रायपुर की कोर्ट में पेश किया. जहां से पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिली थी. 1 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस को 5 दिनों की रिमांड मिल गई थी. इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र तोमर से पूछताछ की. वीरेंद्र तोमर ने पुलिस को अपने छिपने के ठिकाने और कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी दी है.

समर्थकों ने की नारेबाजी: वीरेंद्र तोमर को जब कोर्ट में लाया गया उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं. मुझे फंसाया जा रहा है. कोर्ट के बाद जेल परिसर में भी वीरेंद्र तोमर के समर्थकों ने प्रदर्शन किया. जेल के बाहर नारेबाजी की. इधर, वीरेंद्र तोमर के छोटे भाई रोहित तोमर की तलाश रायपुर पुलिस कर रही है. अलग-अलग ठिकानों में छापे मारे जा रहे हैं.

इससे पहले इस मामले में पुलिस ने 40 करोड रुपए से अधिक की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3 करोड रुपए से अधिक का सोना और 10 लाख रुपए की चांदी जब्त की थी. इसके साथ ही पुलिस ने बैंक पासबुक चेक और एटीएम भी बरामद किया था.