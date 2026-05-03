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वीरेंद्र गोयल बने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, इंदौर-भोपाल की तर्ज पर होगा डेवलपमेंट

सिंगरौली विकास प्राधिकरण को मिला नया नेतृत्व, वीरेंद्र गोयल बने अध्यक्ष, बोले- DMF फंड से मिलेगी विकास को रफ्तार.

SINGRAULI VIRENDRA GOYAL CHAIRMAN
वीरेंद्र गोयल बने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: मध्य प्रदेश में इन दोनों निगम मंडलों की नियुक्तियों पर सरकार वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है. इसी क्रम में सिंगरौली जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से वीरेंद्र गोयल औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण का कार्यभार संभालेंगे, इस खबर के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए वीरेंद्र गोयल ने कहा कि, ''सिंगरौली के विकास को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है. सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से आने वाले समय में भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों की तर्ज पर सिंगरौली का विकास होगा. जितने भी लंबित कार्य होंगे उन्हें कराया जाएगा और विकास के क्रम में पीछे सिंगरौली अब अग्रणी जिलों में शामिल होगा.'' उन्होंने कहा कि, ''जैसा की लोगों में आस है वैसे ही मैं दावा करता हूं कि सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से सिंगरौली के विकास को जितना रफ्तार दे सकते हैं वह देंगे.''

वीरेंद्र गोयल बोले- DMF फंड से मिलेगी विकास को रफ्तार (ETV Bharat)

DMF फंड से मिलेगी विकास को रफ्तार
ईटीवी भारत से बात करते हुए सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नवीन अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा है कि, ''सिंगरौली की पहचान औद्योगिक क्षेत्र से है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर DMF का उपयोग कर जिले के विकास कार्यों को नई गति दें. इसके लिए पूरी तरह से योजना बनाकर कार्य किया जाएगा और सिंगरौली का विकास महानगरों के तर्ज पर करने का पूरा प्रयास होगा.''

singrauli Virendra Goyal Chairman Singrauli Development Authority
वीरेंद्र गोयल सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त (ETV Bharat)

वीरेंद्र गोयल का राजनीतिक सफर
राजनीतिक सफर की बात करें तो वीरेंद्र गोयल की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है. इसके साथ-साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष से लेकर जिले के कई पदों पर कार्य किया. 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह सिंगरौली के भाजपा अध्यक्ष रहे. विपक्ष के साथ-साथ भाजपा की सरकार आने पर उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया.

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वीरेंद्र गोयल को मिली बधाईयां (ETV Bharat)

अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य भी हैं. गोयल जिले के अब तक के भाजपा जिला अध्यक्षों में सबसे सक्रिय और संगठन को मजबूत करने वाले जिलाध्यक्ष रहे हैं. एक-एक कार्यकर्ता से सरलता और भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान करने वाला उनका कार्यकाल रहा. जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता आम कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है. बीते निकाय चुनाव में उनकी महापौर के लिए प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी. वीरेंद्र गोयल सिंगरौली में एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिसकी पकड़ हर वर्ग हर जाति में है.

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