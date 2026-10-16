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कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी बने विधानमंडल दल के नए नेता, कहा- "जनता सब जानती है, इस बार झूठ की दीवार पूरी तरह गिर जाएगी"

विधानसभा स्थित कार्यालय में नवनियुक्त सीएलपी लीडर ने संभाली कमान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व की जिम्मेदारी अब विधायक वीरेंद्र चौधरी के कंधों पर आ गई है. वह कांग्रेस के 15वें नेता विधानमंडल दल (CLP) बन गए हैं. विधानसभा सत्र के दौरान अब उनकी जिम्मेदारी सदन में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की होगी. इससे पहले पिछले करीब तीन साल से यह जिम्मेदारी विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' संभाल रही थीं, जो अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं.

आराधना मिश्रा 'मोना' ने वीरेंद्र चौधरी को सौंपी जिम्मेदारी: शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने नए नेता विधानमंडल दल वीरेंद्र चौधरी को कार्यभार सौंपा.

वीरेंद्र चौधरी: कहा जनता भाजपा सरकार के झूठ से ऊब चुकी है, अब बदलाव तय है. (Video Credit: ETV Bharat) इसके बाद वीरेंद्र चौधरी ने अपनी नई जिम्मेदारी, सरकार की नीतियों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वह इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की तैयारी कर रही है. सवाल: कांग्रेस के 15वें नेता विधानमंडल दल बने हैं, सदन में सत्ता पक्ष के हमलों का सामना कैसे करेंगे?

जवाब: मुझे कांग्रेस का 15वां नेता विधानमंडल दल बनाया गया है, यह मेरे लिए गौरव की बात है. मैं सुबह देख रहा था कि गोविंद बल्लभ पंत से लेकर प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा 'मोना' तक कई बड़े नेता इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं. पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और मुझ पर विश्वास जताया है. मैं इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, सदन में मजबूती से पार्टी का पक्ष रखूंगा और जनता की आवाज बनूंगा. सवाल: पिछली बार बीजेपी की लहर के बावजूद आपने जीत हासिल की, इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह चुनाव जीता, उस माहौल में संघर्ष करके मेरी जीत हासिल करना अपने आप में बहुत मायने रखता है. मैं अपने क्षेत्र की जनता को बार-बार धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे विधानसभा भेजा. विधायक बनने के बाद साढ़े चार साल से अधिक समय में मैंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और उनके लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश की है. आप मेरे साथ क्षेत्र में चलकर जनता से पूछ सकते हैं, मुझे विश्वास है कि लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं. आराधना मिश्रा 'मोना' से संभाली कमान. (Photo Credit: ETV Bharat)