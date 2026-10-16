कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी बने विधानमंडल दल के नए नेता, कहा- "जनता सब जानती है, इस बार झूठ की दीवार पूरी तरह गिर जाएगी"
कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नए नेता बन गए हैं. ईटीवी भारत संवाददाता अखिलेश्वर मिश्र के साथ उन्होंने खास बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:48 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व की जिम्मेदारी अब विधायक वीरेंद्र चौधरी के कंधों पर आ गई है. वह कांग्रेस के 15वें नेता विधानमंडल दल (CLP) बन गए हैं. विधानसभा सत्र के दौरान अब उनकी जिम्मेदारी सदन में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की होगी. इससे पहले पिछले करीब तीन साल से यह जिम्मेदारी विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' संभाल रही थीं, जो अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं.
आराधना मिश्रा 'मोना' ने वीरेंद्र चौधरी को सौंपी जिम्मेदारी: शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने नए नेता विधानमंडल दल वीरेंद्र चौधरी को कार्यभार सौंपा.
इसके बाद वीरेंद्र चौधरी ने अपनी नई जिम्मेदारी, सरकार की नीतियों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वह इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की तैयारी कर रही है.
सवाल: कांग्रेस के 15वें नेता विधानमंडल दल बने हैं, सदन में सत्ता पक्ष के हमलों का सामना कैसे करेंगे?
जवाब: मुझे कांग्रेस का 15वां नेता विधानमंडल दल बनाया गया है, यह मेरे लिए गौरव की बात है. मैं सुबह देख रहा था कि गोविंद बल्लभ पंत से लेकर प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा 'मोना' तक कई बड़े नेता इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं. पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और मुझ पर विश्वास जताया है. मैं इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, सदन में मजबूती से पार्टी का पक्ष रखूंगा और जनता की आवाज बनूंगा.
सवाल: पिछली बार बीजेपी की लहर के बावजूद आपने जीत हासिल की, इसे कैसे देखते हैं?
जवाब: पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह चुनाव जीता, उस माहौल में संघर्ष करके मेरी जीत हासिल करना अपने आप में बहुत मायने रखता है. मैं अपने क्षेत्र की जनता को बार-बार धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे विधानसभा भेजा. विधायक बनने के बाद साढ़े चार साल से अधिक समय में मैंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और उनके लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश की है. आप मेरे साथ क्षेत्र में चलकर जनता से पूछ सकते हैं, मुझे विश्वास है कि लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं.
सवाल: 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, क्या फरेंदा सीट पर फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा?
जवाब: पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं चलेगी. आज नौजवान परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और परीक्षा रद्द होने से छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है. एमएसपी को लेकर किसान परेशान हैं और सरकार से कई वर्गों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं. उत्तर प्रदेश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी कर ली है.
सवाल: महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से आपकी चुनौती बढ़ेगी?
जवाब: आपने एक बात का जिक्र नहीं किया कि मैं इसी जिले में लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी के खिलाफ भी लड़ चुका हूं. उस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने 28 हजार वोटों से जीत हासिल की थी, ऐसा मेरा मानना है. मैं लगातार उनका सामना करता आया हूं और इस बार भी जनता के बीच अपनी बात रखूंगा. झूठ की दीवार आखिर कितने दिन टिकेगी, एक दिन वह अपने आप गिर जाएगी.
सवाल: क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा?
जवाब: मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और समाजवादी पार्टी ने मेरे खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा था. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ आया और विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा. मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा तो उसके सभी सहयोगी दल भी मजबूत होंगे. इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.
2027 के चुनाव पर कांग्रेस की नजर: वीरेंद्र चौधरी ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने युवाओं, महिलाओं, छात्रों और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को आगामी चुनाव के लिए अहम बताया. अब देखना होगा कि विधानसभा में कांग्रेस की रणनीति और विपक्षी दलों के बीच तालमेल 2027 के चुनाव में क्या असर डालते हैं.
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