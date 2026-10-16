18 अक्टूबर को यहां लगेगी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, 54 पंचायतों की मंगवाई मिट्टी
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। समारोह में करीब 10 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:14 PM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की जन्मभूमि सराहन में 18 अक्टूबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. शिमला के बाद अब सराहन में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से बुशहर क्षेत्र में उनके योगदान और राजनीतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. समारोह में करीब 10 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है.
बुशहर स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एनवायरमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ के सह-प्रभारी विदित कुमार चौधरी भी 18 अक्टूबर को सराहन पहुंचकर प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे.
54 पंचायतों की मिट्टी से जुड़ी जनभावनाएं
इस आयोजन की विशेषता यह है कि प्रतिमा स्थापना के लिए रामपुर उपमंडल की सभी 54 पंचायतों से मिट्टी एकत्रित की गई है. आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल सोनी सहित अन्य पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं. इससे पहले प्रतिमा स्थापना के संबंध में कलश यात्रा भी निकाली गई थी. राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को सराहन में हुआ था. बुशहर रियासत के शाही परिवार से संबंध रखने वाले वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह छह बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक राज्य की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे. उनका निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ था.
18 अक्टूबर को सराहन पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव
सराहन उनकी जन्मभूमि होने के साथ बुशहर क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र भी है. ऐसे में यहां उनकी प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रवासियों के लिए भावनात्मक महत्व रखता है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदित कुमार चौधरी के दौरा कार्यक्रम के अनुसार, वह 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे नारकंडा से रवाना होकर सुबह 11:30 बजे सराहन पहुंचेंगे. यहां वो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में भाग लेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे सराहन से शिमला के लिए रवाना होंगे.
समारोह में वरिष्ठ नेताओं की संभावित भागीदारी और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के अनुमान को देखते हुए आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. यह कार्यक्रम वीरभद्र सिंह के राजनीतिक योगदान, बुशहर क्षेत्र से उनके जुड़ाव और उनकी स्मृतियों को सम्मान देने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर के अध्यक्ष ने बताया कि समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना है.
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