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18 अक्टूबर को यहां लगेगी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, 54 पंचायतों की मंगवाई मिट्टी

शिमला के रिज मैदान पर लगी वीरभद्र सिंह प्रतिमा ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की जन्मभूमि सराहन में 18 अक्टूबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. शिमला के बाद अब सराहन में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से बुशहर क्षेत्र में उनके योगदान और राजनीतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. समारोह में करीब 10 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है.

बुशहर स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एनवायरमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ के सह-प्रभारी विदित कुमार चौधरी भी 18 अक्टूबर को सराहन पहुंचकर प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे.