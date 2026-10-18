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भीमाकाली के दर पर सियासी जमावड़ा, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कौन कौन पहुंचा और किसने बनाई दूरी

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण ( ETV Bharat )

रामपुर: जिस वक्त पूरा देश शारदीय नवरात्र में शक्ति उपासना कर रहा है, इस बीच देव भूमि हिमाचल के सराहन में मां भीमाकाली का दरबार प्रदेश की सियासत का केंद्र बना है. मौका बुशहर रियासत की पुरानी राजधानी शोणितपुर, जिसे आज सराहन के नाम से जाना जाता है, उसी धरा पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण का था. लिहाज़ा सत्तारूढ़ कांग्रेस के दिग्गज सराहना पहुंचे हैं. आठवें नवरात्र पर सराहन आस्था के साथ साथ सियासी शक्ति का भी गवाह बना. इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सराहन पहुंचे. मां भीमाकाली के दरबार में शीश नवाने के बाद नेताओं ने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले वीरभद्र सिंह का सराहन से विशेष जुड़ाव रहा है. इसी भूमि से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी. ऐसे में उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके राजनीतिक जीवन और बुशहर रियासत से जुड़े संबंधों को याद करने का अवसर बना. दुर्गाष्टमी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और राजनीतिक विरासत का संगम देखने को मिला.

वीरभद्र सिंह प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat) कौन कौन पहुंचा कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, बुशहर रियासत के राजा एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी विदित चौधरी शामिल हुए. इनके अलावा विधायक एवं एचपीटीडीसी के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर और मोहन लाल ब्रागटा भी वीरभद्र सिंह को सम्मान देने के लिए सराहन पहुंचे. सराहन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया. इसके बाद सभी नेताओं ने मां भीमाकाली के मंदिर में माथा टेका. धार्मिक रस्मों के बाद वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. कार्यक्रम में जुटे नेताओं की मौजूदगी ने इसे केवल श्रद्धांजलि समारोह तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बुशहर क्षेत्र में वीरभद्र सिंह की राजनीतिक और सामाजिक विरासत की अहमियत को भी रेखांकित किया. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण में पहुंचे नेता और लोग (ETV Bharat)