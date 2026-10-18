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माता भीमाकाली के चरणों में स्थापित हुई वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, अनावरण के समय भावुक हुईं प्रतिभा सिंह, सराहन में उमड़े हजारों लोग

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर नम हुईं प्रतिभा सिंह की आंखें ( ETV BHARAT )

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा उनकी जन्मस्थली सराहन स्थित माता भीमाकाली मंदिर परिसर में स्थापित की गई है. रविवार को प्रतिमा के अनावरण का अवसर उनके परिवार और समर्थकों के लिए भावुक पल बन गया. अपने जीवनसाथी की प्रतिमा को जन्मभूमि में स्थापित होते देख पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भावुक हो गईं. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी वीरभद्र सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

प्रतिभा सिंह ने कहा कि सराहन वीरभद्र सिंह की जन्मस्थली है और यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की लोगों की लंबे समय से भावना थी. अब यह इच्छा पूरी हुई है, जो खुशी के साथ भावुकता का भी अवसर है. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया. उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री, ठाकुर कौल सिंह, ठाकुर रामलाल और अन्य नेताओं को भी धन्यवाद दिया.