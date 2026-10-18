माता भीमाकाली के चरणों में स्थापित हुई वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, अनावरण के समय भावुक हुईं प्रतिभा सिंह, सराहन में उमड़े हजारों लोग
तांबे से तैयार वीरभद्र सिंह की इस प्रतिमा की ऊंचाई 8 फुट है और इसका निर्माण जयपुर में किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:58 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा उनकी जन्मस्थली सराहन स्थित माता भीमाकाली मंदिर परिसर में स्थापित की गई है. रविवार को प्रतिमा के अनावरण का अवसर उनके परिवार और समर्थकों के लिए भावुक पल बन गया. अपने जीवनसाथी की प्रतिमा को जन्मभूमि में स्थापित होते देख पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भावुक हो गईं. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी वीरभद्र सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
प्रतिभा सिंह ने कहा कि सराहन वीरभद्र सिंह की जन्मस्थली है और यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की लोगों की लंबे समय से भावना थी. अब यह इच्छा पूरी हुई है, जो खुशी के साथ भावुकता का भी अवसर है. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया. उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री, ठाकुर कौल सिंह, ठाकुर रामलाल और अन्य नेताओं को भी धन्यवाद दिया.
माता भीमाकाली मंदिर परिसर में स्थापित हुई 8 फुट ऊंची प्रतिमा
वीरभद्र सिंह की प्रतिमा माता भीमाकाली मंदिर परिसर में स्थापित की गई है. तांबे से तैयार इस प्रतिमा की ऊंचाई 8 फुट है और इसका निर्माण जयपुर में किया गया है. वीरभद्र सिंह की माता भीमाकाली के प्रति गहरी आस्था थी. ऐसे में उनकी जन्मस्थली पर मंदिर परिसर में प्रतिमा स्थापित होना उनके परिवार और क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है. समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने नेता को श्रद्धांजलि दी. आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में करीब 7 हजार लोगों की मौजूदगी रही.
'आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे वीरभद्र सिंह'
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का निर्माता बताते हुए कहा कि उन्होंने करीब पांच दशक तक प्रदेश की राजनीति को दिशा दी. उनकी लोकप्रियता केवल रामपुर या रोहड़ू तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे हिमाचल में लोगों के साथ उनका गहरा जुड़ाव था. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने छह बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया और सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला और वह खुद को उनकी राजनीतिक पाठशाला का विद्यार्थी मानते हैं. उन्होंने वीरभद्र सिंह के जनसेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि गरीबों, कमजोर वर्गों और जरूरतमंदों की सेवा उनकी राजनीति का अहम हिस्सा रही.
'पूरा हिमाचल उनकी कर्मस्थली रहा'
लोक निर्माण मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा हिमाचल उनकी कर्मस्थली रहा है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह माता भीमाकाली को अपनी आराध्य शक्ति मानते थे और राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच भी सराहन पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते थे. उन्होंने प्रतिमा अनावरण को परिवार, क्षेत्र और प्रदेश के लोगों की सामूहिक भावना का प्रतीक बताया तथा कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.
विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के उन्नयन का काम चल रहा है. वहीं, झाकड़ी क्षेत्र में ब्रॉनी खड्ड पर पुल निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी महत्वपूर्ण बताया.
रोहित ठाकुर और आरएस बाली ने भी दी श्रद्धांजलि
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच और जनकल्याणकारी नीतियों ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी. उन्होंने कहा कि महान नेताओं की स्मृतियों और उनके आदर्शों को संजोकर रखना समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने सड़क संपर्क और आधारभूत ढांचे के महत्व का उल्लेख करते हुए झाकड़ी क्षेत्र में ब्रॉनी खड्ड पर पुल निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की स्वीकृति का भी जिक्र किया.
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने वीरभद्र सिंह को हिमाचल का युगपुरुष बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन प्रदेश की सेवा और विकास के लिए समर्पित किया. उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की उनकी सोच को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी.
कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
बुशहर स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और आरएस बाली सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती भी अपनी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए.
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