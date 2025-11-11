रिज के बाद यहां लगेगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, 17 नवंबर को होगा अनावरण
शिमला के रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है. अब एक बार फिर उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 11:58 AM IST
शिमला: छह बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण रिज मैदान पर दौलत राम पार्क में किया गया था. इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत बड़े नेता मौजूद थे. प्रतिमा का अनावरण 13 अक्तूबर को हुआ था. लंबे समय से उनकी प्रतिमा लगाने की मांग चल रही थी. आखिरकार उनके प्रशंसकों की मांग पूरी हुई. अब शिमला में ही दूसरी जगह पर उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी है.
सोमवार को सर्किट हाउस रोहड़ू में कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक का आयोजन विधायक मोहन लाल ब्राकटा की अध्यक्षता में किया गया. इस बैठक में कांग्रेस कमेटी के सभी पूर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधि, कांग्रेस समर्थित वर्तमान एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि सहित अनेक लोगों ने भाग लिया.
ओल्ड बस स्टैंड पर लगेगी प्रतिमा
बैठक में विधायक मोहन लाल ब्राकटा ने जानकारी दी कि '17 नवंबर 2025 को रोहड़ू के ओल्ड बस स्टैंड में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्व. राजा वीरभद्र सिंह की मूर्ति का आवरण समारोह आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उनकी धर्मपत्नी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.'
आम जनता को भी किया आमंत्रित
मोहन लाल ब्राकटा ने कहा कि 'राजा वीरभद्र सिंह का नाम न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाता है. रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान असंख्य विकास कार्य हुए, जिनकी बदौलत आज रोहड़ू क्षेत्र पूरे प्रदेश में विशिष्ट पहचान रखता है. मूर्ति आवरण समारोह में रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस को सादर आमंत्रित किया जाता है. इस अवसर पर भंडारे (धाम) का भी आयोजन किया जाएगा.' विधायक मोहन लाल ब्राकटा ने रोहड़ू की जनता से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वीरभद्र सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें.
