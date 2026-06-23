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वीरभद्र सिंह को जयंती पर शिमला में दी गई श्रद्धांजलि, जानें 'राजा साहब' के बारे में क्या बोले सीएम सुक्खू

दिवंगत वीरभद्र सिंह की जयंती पर शिमला के रिज मैदान और राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित. प्रदेशभर में सामाजिक कार्यक्रम.

वीरभद्र सिंह को पुण्यतिथि पर किया गया याद
वीरभद्र सिंह को किया गया याद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 4:04 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश आज राज्य के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है. इस मौके पर शिमला में रिज मैदान पर स्थापित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कांग्रेस आला नेताओं, जनप्रतिनिधियों और समर्थकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.

इस दौरान हिमाचल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी पूर्व मुख्यमंत्री की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ पार्टी पदाधिकारी और समर्थकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश नहीं देश की राजनीति में उनका एक कद था. स्वर्गीय वीरभद्र सिंह छह बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और यह साबित करता है कि वीरभद्र सिंह जन-जन के नेता थे. उनकी जनकल्याण की योजनाएं आज भी प्रदेश के लोगों को लाभ दे रही है. कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उनका लंबा कार्यकाल सभी के लिए आदर्श है हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.

सीएम सुक्खू ने वीरभद्र सिंह को किया याद

इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने छह बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ना चाहिए. वहीं यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बागवानों की चिताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा की भगवान इस मामले को उठा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से इस बारे में चर्चा की थी.

'जनप्रिय नेता थे वीरभद्र'

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 22 साल प्रदेश का नेतृत्व किया. वीरभद्र सिंह जनप्रिय नेता थे और मंझे हुए राजनेता भी थे. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक मूल्य आज की राजनीति में कि जरूरत है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की सोच और नीतियों को जन-जन तक पहुंचने की जरूरत है इससे पार्टी भी मजबूत होगी.

अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम

स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को आज प्रदेश के कोने-कोने में याद किया जा रहा है. अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है. वहीं, रिज मैदान पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है. प्रतिभा सिंह ने सभी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे चाहती हैं उनके कामों को याद करते हुए जन सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें.

वहीं इस मौके पर वीरभद्र सिंह के बेटे और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो अपने पिता वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने प्रदेश का समान विकास किया, उसी सोच के साथ वह भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि हिमाचल का चहुंमुखी विकास हो सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर आज प्रदेश में कई जगह रक्तदान शिविर, निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप और फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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Last Updated : June 23, 2026 at 4:04 PM IST

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