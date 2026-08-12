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विराटनगर तहसीलदार, कनिष्ठ सहायक और दलाल के साथ ट्रैप, 55 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा

आरोपी कनिष्ठ सहायक देवीलाल, तहसीलदार संजय कुमार और अशोक (बाएं से दाएं) ( Source - ACB HQ )