विराटनगर तहसीलदार, कनिष्ठ सहायक और दलाल के साथ ट्रैप, 55 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा
परिवादी की कृषि भूमि की रजिस्ट्री देने के बदले मांगी थी 60 हजार रुपए की घूस.
Published : August 12, 2026 at 10:59 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को जयपुर जिले के विराटनगर में घूसखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विराटनगर तहसीलदार (उपपंजीयक) संजय कुमार, उप पंजीयक कार्यालय के कनिष्ठ सहायक देवीलाल और एक दलाल अशोक को ट्रैप किया है. एसीबी ने तीनों को 55 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. परिवादी की पंजीकृत रजिस्ट्री देने के बदले आरोपियों ने यह रिश्वत ली. पहले उन्होंने परिवादी से 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. बाद में सौदा 55 हजार रुपए में तय हुआ. एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.
ढाई महीने पहले खरीदी थी जमीन: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी की स्पेशल यूनिट चौकी-प्रथम को परिवादी ने 11 अगस्त, 2026 को शिकायत दी. जिसमें बताया कि उसने 26 मई को आमोलदा में 0.0742 हेक्टेयर कृषि भूमि 1,46,000 रुपए में खरीदी थी. जिसकी रजिस्ट्री उपपंजीयक कार्यालय, विराटनगर में हुई. परिवादी ने पंजीयन और स्टाम्प शुल्क के 13,931 जमा करवाए और रजिस्ट्री की आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो गई.
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रजिस्ट्री देने के बदले मांगे 60 हजार: परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसके द्वारा खरीदी गई जमीन के संबंध में कोई विवाद, बकाया पंजीयन शुल्क, स्थगन अथवा अन्य बाधा नहीं होने के बावजूद उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में कार्यरत तहसीलदार (उप पंजीयक) संजय कुमार व कनिष्ठ सहायक देवीलाल पंजीकृत रजिस्ट्री परिवादी को सुपुर्द करने की एवज में 60,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं.
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एडवांस देने पर पूरी रकम एक साथ मांगी: उन्होंने बताय कि एसीबी ने 11 अगस्त को रिश्वत मांगने की शिकायत का सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान आरोपी कनिष्ठ सहायक देवीलाल ने परिवादी से 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. परिवादी ने 10 हजार रुपए की रकम एडवांस देने का प्रयास किया, तो आरोपी ने पूरी रकम एक साथ लेने की बात कही. परिवादी ने तहसीलदार संजय कुमार से रकम कम करने का अनुरोध किया, तो उसने कनिष्ठ सहायक देवीलाल से बात करने के बाद 55 हजार रुपए देने को कहा.
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कनिष्ठ सहायक ने लेकर दलाल को दी रकम: रिश्वत की मांग की पुष्टि के बाद एसीबी के डीआईजी डॉ रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एएसपी प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में उपाधीक्षक अर्चना मीणा ने टीम के साथ आज 12 अगस्त को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. कनिष्ठ सहायक देवीलाल ने परिवादी से 55,000 रुपए की रिश्वत लेकर अपनी जेब में रख ली. कुछ समय बाद उसने अशोक को बुलाकर रिश्वत की रकम उसे सौंप दी. जिसे आरोपी अशोक ने अपनी जेब में रख लिया.
आरोपियों से पूछताछ जारी: एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमल के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करेगी. उन्होंने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर 24×7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. एसीबी परिवादी के वैध काम को करवाने में पूरी सहायता करेगी.