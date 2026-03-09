दंगल में विदेशी पहलवान का जलवा: ईरान के मिर्जा ने शेरा गुर्जर को हराकर जीती बुलेट बाइक
आयोजन समिति की ओर से विजेता को करीब सवा दो लाख रुपए की बुलेट मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई.
Published : March 9, 2026 at 11:06 AM IST
भरतपुर : जिले के जघीना गांव में आयोजित विराट कुश्ती दंगल में विदेशी पहलवान का दमखम देखने को मिला. ईरान के पहलवान मिर्जा ईरानी ने रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश के शेरा गुर्जर को सडन डेथ में पराजित कर बुलेट मोटरसाइकिल अपने नाम कर ली. मुकाबले के दौरान दोनों पहलवानों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और अंत तक दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना रहा.
दंगल संयोजक हाथी पहलवान ने बताया कि रविवार को जघीना में आयोजित इस विराट कुश्ती दंगल की सबसे बड़ी और अंतिम कुश्ती बुलेट मोटरसाइकिल इनाम की रही. निर्धारित 20 मिनट तक दोनों पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ और कोई भी पहलवान बढ़त नहीं बना सका, जिससे मुकाबला बराबरी पर छूट गया. इसके बाद आयोजन कमेटी ने विजेता तय करने के लिए सडन डेथ का सहारा लिया. पांच मिनट के सडन डेथ में तीसरे मिनट पर मिर्जा ईरानी ने एक अंक हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया और विजेता घोषित किए गए. जीत के बाद आयोजन समिति की ओर से उन्हें करीब सवा दो लाख रुपए कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई.
पढ़ें. राजाखेड़ा में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच, ड्रॉ रही 1.51 लाख की कुश्ती
जॉर्जिया के टेडो ने जीती 1 लाख की कुश्ती : दंगल के संयोजक एवं सेवर पंचायत समिति के प्रधान राजू ठेकेदार ने बताया कि दंगल में एक लाख रुपए की इनामी कुश्ती भी कराई गई, जिसमें जॉर्जिया के टेडो पहलवान ने रोहतक के भीम पहलवान को पराजित कर जीत दर्ज की. वहीं, 51 हजार रुपए की कुश्ती पंकज बराखुर के नाम रही. इसी तरह 31 हजार रुपए की कुश्ती दीपक नूरपुर ने सायल को हराकर जीती. इसके अलावा 1100 रुपए से लेकर 21 हजार रुपए तक की इनामी कुश्तियां भी दंगल में आयोजित कराई गईं.
दंगल के सफल आयोजन में नवरत्न, राकेश पहलवान, खन्ना पहलवान, प्रताप पहलवान, बाबू पहलवान और वीरो पहलवान का विशेष सहयोग रहा. प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सुरेश सेना, हरवीर गहनोली, जीतू पहलवान, गौतम कोच, जीतू विडवारी, सुरेन्द्र पूनियां, बाबू सिंह और सत्यप्रकाश लुहाच ने निभाई. विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा भी उपस्थित रहीं. इस अवसर पर अग्रवाल महासभा के शहर अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंघल, युवा उद्योगपति पुनीत गोयल टोनी और सेवर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान राजू जघीना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.