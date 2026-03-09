ETV Bharat / state

दंगल में विदेशी पहलवान का जलवा: ईरान के मिर्जा ने शेरा गुर्जर को हराकर जीती बुलेट बाइक

ईरान के मिर्जा ईरानी ने जीता दंगल ( सौजन्य - दंगल संयोजक )

भरतपुर : जिले के जघीना गांव में आयोजित विराट कुश्ती दंगल में विदेशी पहलवान का दमखम देखने को मिला. ईरान के पहलवान मिर्जा ईरानी ने रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश के शेरा गुर्जर को सडन डेथ में पराजित कर बुलेट मोटरसाइकिल अपने नाम कर ली. मुकाबले के दौरान दोनों पहलवानों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और अंत तक दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना रहा. दंगल संयोजक हाथी पहलवान ने बताया कि रविवार को जघीना में आयोजित इस विराट कुश्ती दंगल की सबसे बड़ी और अंतिम कुश्ती बुलेट मोटरसाइकिल इनाम की रही. निर्धारित 20 मिनट तक दोनों पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ और कोई भी पहलवान बढ़त नहीं बना सका, जिससे मुकाबला बराबरी पर छूट गया. इसके बाद आयोजन कमेटी ने विजेता तय करने के लिए सडन डेथ का सहारा लिया. पांच मिनट के सडन डेथ में तीसरे मिनट पर मिर्जा ईरानी ने एक अंक हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया और विजेता घोषित किए गए. जीत के बाद आयोजन समिति की ओर से उन्हें करीब सवा दो लाख रुपए कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई. ईरान के मिर्जा ईरानी ने शेरा गुर्जर को हराया (सौजन्य - दंगल संयोजक)