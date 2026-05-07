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IPL 2026 : इकाना में गूंजेगा 'कोहली-कोहली', विराट शो के लिए सज गया लखनऊ का स्टेडियम

विराट शो के लिए तैयार लखनऊ, इकाना में उठेगा कोहली-कोहली का शोर ( सौ. इकाना मीडिया सेल )

लखनऊ: लखनऊ सुपर जायंट्स का होम मैच हो, लेकिन इकाना स्टेडियम के बाहर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, विराट कोहली. 'किंग कोहली' की दीवानगी इस कदर है कि गुरुवार की शाम खेले जाने वाले मुकाबले का जबरदस्त क्रेज है. इकाना के इतिहास में यह अब तक का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा डिमांड वाला मैच बनने जा रहा है.

दरअसल, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में गुरुवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. लखनऊ की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी है. इसके बावजूद इस मुकाबले में मुख्य आकर्षण विराट कोहली बने हुए.



प्रैक्टिस में दिखा कोहली का आक्रामक अंदाज

प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने करीब 2 घंटे तक नेट पर पसीना बहाया. इस दौरान कोहली का पूरा फोकस स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने पर था. इकाना की धीमी पिच को देखते हुए उन्होंने फुटवर्क और रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर भी खास मेहनत की. नेट्स में विराट के हर छक्के पर बाहर खड़ी हजारों की भीड़ बेकाबू हो जाती थी.

