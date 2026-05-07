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IPL 2026 : इकाना में गूंजेगा 'कोहली-कोहली', विराट शो के लिए सज गया लखनऊ का स्टेडियम

लखनऊ और बेंगलुरु के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में गुरुवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा.

सौ. इकाना मीडिया सेल
विराट शो के लिए तैयार लखनऊ, इकाना में उठेगा कोहली-कोहली का शोर (सौ. इकाना मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ सुपर जायंट्स का होम मैच हो, लेकिन इकाना स्टेडियम के बाहर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, विराट कोहली. 'किंग कोहली' की दीवानगी इस कदर है कि गुरुवार की शाम खेले जाने वाले मुकाबले का जबरदस्त क्रेज है. इकाना के इतिहास में यह अब तक का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा डिमांड वाला मैच बनने जा रहा है.

दरअसल, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में गुरुवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. लखनऊ की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी है. इसके बावजूद इस मुकाबले में मुख्य आकर्षण विराट कोहली बने हुए.

प्रैक्टिस में दिखा कोहली का आक्रामक अंदाज
प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने करीब 2 घंटे तक नेट पर पसीना बहाया. इस दौरान कोहली का पूरा फोकस स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने पर था. इकाना की धीमी पिच को देखते हुए उन्होंने फुटवर्क और रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर भी खास मेहनत की. नेट्स में विराट के हर छक्के पर बाहर खड़ी हजारों की भीड़ बेकाबू हो जाती थी.

729 पेज का स्केच लेकर पहुंचा 'विराट' फैन
इसी बीच इकाना स्टेडियम के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. एक प्रशंसक हाथ से बना 729 पेज का विशाल स्केच लेकर लखनऊ पहुंचा है. इस कलाकृति को तैयार करने में उसे 500 घंटे से ज्यादा का समय लगा. विराट से मिलने की आस में यह फैन अपने दोस्तों के साथ करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करके आया है.

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