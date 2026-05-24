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विराट कोहली के 'हमशक्ल' बने सेलिब्रिटी, पंचकूला के 'जूनियर चीकू' को मिला बड़ा ऑफर, ईटीवी भारत के जरिए की खास अपील

पंचकूला: भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के हमशक्ल गर्वित उत्तम अब सेलिब्रिटी बन गए हैं. विराट कोहली से मिलने और उनके साथ एक एडवरटाइजमेंट में काम करने के बाद से लोगों की नजरों में आए गर्वित के साथ हर कोई फोटो खिंचवाना चाहता है. पंचकूला निवासी आठ वर्षीय गर्वित उत्तम रोजाना पंचकूला सेक्टर 11 सीएल क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि एक दिन अपने पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली की तरह भारतीय क्रिकेट टीम में खेल सकें. गर्वित के भारतीय क्रिकेट टीम से मिलने, विराट कोहली के साथ बिताए पलों के अनुभव को जानने और उनके खुद के शौंक के बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे मुलाकात की. इस दौरान गर्वित उत्तम ने अपने अनुभव साझा किए.

'सभी जूनियर चीकू कहकर बुलाते हैं': गर्वित उत्तम ने बताया कि "विराट कोहली सर से वडोदरा में मिलकर जब वह वापिस लौटे, तो साथ क्रिकेट खेलने वाले सभी दोस्त, आस-पड़ोस के लोग और हर जगह लोग उन्हें जूनियर चीकू कहकर बुलाने लगे. इससे मुझे काफी खुशी मिलती है. एक दिन मैं भी विराट कोहली की तरह क्रिकेट टीम में खेलना चाहता हूं." गर्वित जब पहली बार विराट कोहली से मिले तो उन्हें सर कहकर बुलाया. उस दौरान विराट कोहली जिम ट्रेनिंग के बाद उनसे मिले, जिस कारण पहले उन्होंने कपड़े बदले और फिर गर्वित के साथ सेल्फी ली. गर्वित ने बताया कि विराट कोहली ने उन्हें बैट पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया.

विराट कोहली के हमशक्ल गर्वित उत्तम की ईटीवी भारत से खास बातचीत (ETV Bharat)

'रोहित शर्मा ने बोला कवर ड्राइव मार': गर्वित उत्तम ने बताया कि "विराट कोहली के साथ उन्हें रोहित शर्मा भी मिले. रोहित ने गर्वित को बड़े जोशीले अंदाज में कहा कि कवर ड्राइव मार. इस दौरान गर्वित के साथ उनके पिता सुरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने बेटे गर्वित की सभी भारतीय क्रिकेटरों और अन्यों के साथ सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई.

हाफ सेंचुरी पर बैट घूमने का ऐड: गर्वित ने बताया कि विराट कोहली के साथ जो उनकी एक ऐड शूट हुई थी, उसमें उसे हाफ सेंचुरी (50) रन बनने पर हवा में बैट घूमना था. इस एड के अनुसार 50 रन बनने पर गर्वित ने बैट को जोरदार तरीके से हवा में घुमाया, जिसे टीवी स्क्रीन पर पर काफी देखा गया था. बता दें कि गर्वित को दोबारा विराट कोहली के साथ मुंबई में और एक ऐड शूट करने का मौका मिल सकता है. इसके लिए फिलहाल गर्वित के परिवार की एक कंपनी के साथ बातचीत चल रही है. हालांकि, उनका मुंबई जाना तो तय है, लेकिन विराट कोहली से समय मिलने के बाद गर्वित उत्तम उनके साथ और एक नई ऐड शूट कर सकते हैं. आपको बता दें कि गर्वित उत्तम अब तक तीन बड़ी कंपनियों के ऐड को शूट कर चुके हैं और कुछ अन्य छोटी कंपनियों के एड भी कर चुके हैं.