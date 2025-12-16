VIDEO : विराट कोहली-अनुष्का शर्मा से प्रेमानंद महाराज बोले- अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए
प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए मथुरा पहुंचे विराट-अनुष्का, महाराज से कहा- हम आपके, आप हमारे.
मथुरा : क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. दोनों सुबह वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. दोनों ने घुटनों के बल बैठकर संत को प्रणाम किया. उनका आशीर्वाद लिया. संत ने दोनों को नाम जप करने और विनम्र रहने के लिए कहा.
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए. गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए. खूब नाम जप कीजिए. जीवन को उन्नतशील बनाना है. जब तक भगवान न मिल जाएं तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है.
'एक बार असली पिता को तो देखें' : संत ने कहा कि 'लौकिक-पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी को तो देखें. अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इसी माया में भ्रमित होते हुए. न जाने किस-किस को अपना बनाया, सब छूटते गए. एक बार जो अपना है उसको तो देखें. जो अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया है, जिसने मुझे बनाया है'.
'भगवान से मिलने का लक्ष्य बना लेना चाहिए' : संत ने कहा कि 'एक बार लालसा होनी चाहिए, एक बार तो उन्हें देखना चाहिए न. ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो ये आपके ऊपर है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूं. आपने सब सुख दिए. हम मुझे कुछ नहीं चाहिए. अब मुझे आप चाहिए'.
'हनुमान जी ने रावण को दी थी सीख' : संत ने कहा कि सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे. हनुमान जी रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं है. जिनके द्वारा सब कुछ मिला. उन्हीं की पत्नी की अपहरण कर सुख चाहता है. हजारों शंकर, हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे.
'भगवान से विमुख होने के कारण रावण की दुर्गति हुई' : संत ने आगे कहा कि बंदर उसकी (रावण की) खोपड़ी पर पैर मारते हैं. ये हाल देखकर मंदोदरी कहती हैं कि भगवान से विमुख होने के कारण ये हाल हुआ. हम भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है. खूब आनंदपूर्वक रहो. मस्त रहो. भगवान के आश्रित रहो.
'हम सब श्री जी के हैं' : इस बीच अनुष्का शर्मा ने कहा कि 'हम आपके हैं महाराज जी, आप हमारे हैं'. इस पर संत ने कहा कि हम सब श्री जी के हैं. हम एक क्षत्र के नीचे हैं. हम सब उन्हीं के बच्चे हैं. आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए. हमारा भी कोई हाथ पकड़े है. ईष्ट, आचार्य, गुरुदेव उन्हीं के बल से हम चल रहे हैं.
मई में भी संत के आश्रम पहुंचे थे विराट-अनुष्का : बता दें कि विराट और अनुष्का कई बार प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंच चुके हैं. पिछली बार विराट मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद पत्नी अनुष्का के साथ संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे. हालांकि उन्होंने यह कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा गया था. इस दौरान संत ने उनसे पूछा था कि खुश हो?.
