VIDEO : विराट कोहली-अनुष्का शर्मा से प्रेमानंद महाराज बोले- अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए

क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने लिया संत प्रेमानंद का आशीर्वाद. ( Photo Credit; Shri Hit Radha Kelikunj )

मथुरा : क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. दोनों सुबह वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. दोनों ने घुटनों के बल बैठकर संत को प्रणाम किया. उनका आशीर्वाद लिया. संत ने दोनों को नाम जप करने और विनम्र रहने के लिए कहा. प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए. गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए. खूब नाम जप कीजिए. जीवन को उन्नतशील बनाना है. जब तक भगवान न मिल जाएं तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है. प्रेमानंद महाराज से मिले विराट-अनुष्का. (Video Credit; Shri Hit Radha Kelikunj) 'एक बार असली पिता को तो देखें' : संत ने कहा कि 'लौकिक-पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी को तो देखें. अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इसी माया में भ्रमित होते हुए. न जाने किस-किस को अपना बनाया, सब छूटते गए. एक बार जो अपना है उसको तो देखें. जो अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया है, जिसने मुझे बनाया है'. 'भगवान से मिलने का लक्ष्य बना लेना चाहिए' : संत ने कहा कि 'एक बार लालसा होनी चाहिए, एक बार तो उन्हें देखना चाहिए न. ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो ये आपके ऊपर है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूं. आपने सब सुख दिए. हम मुझे कुछ नहीं चाहिए. अब मुझे आप चाहिए'.