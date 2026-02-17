संत प्रेमानंद के सत्संग में पहुंचे विराट कोहली-अनुष्का, चमक दमक से दूर वक्त बिताया
मंगलवार सुबह 5:30 बजे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज का दर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 2:38 PM IST
मथुरा: टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली मंगलवार को फिर से वृंदावन पहुंचे. पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली ने संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे. वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद को प्रणाम किया उनके एकांत वार्ता में शामिल हुए. दोनों पति-पत्नी हाथ जोड़कर आश्रम में काफी देर तक बैठे रहे. दोनों एक साल में चौथी बार संत प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंचे हैं.
मंगलवार सुबह वृंदावन के आध्यात्मिक संत गुरु प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम श्री हित काली कुंज आश्रम पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को देखने के लिए फैंस की भीड़ भी उमड़ी.
फिलहाल, दोनों हस्तियों का कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम वृंदावन के निजी होटल में दोनों रुके थे. इसके बाद मंगवार की सुबह करीब 5:30 बजे आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में प्रेमानंद महाराज से दर्शन किया. इसके बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
गुरू से ली है दीक्षा: 26 दिसंबर 2025 को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने संत प्रेमानंद महाराज को अपना गुरू माना और कंठी माला ली थी. दोनों ने वैष्णव परंपरा के अनुसार दीक्षा ग्रहण की है और अपना गुरु मानते हुए विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने अपने गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है.
14 में 2025 को भी गुपचुप तरीके से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके आश्रम पहुंचे थे. अपने मन की बात और सवालों का जवाब गुरू संत प्रेमानंद महाराज से लिया था.
इसके बाद 10 जनवरी 2025 को भी दोनों ने एक साथ संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया था. सबसे पहले 4 जनवरी 2023 को दोनों संत प्रेमानंद जी का दर्शन करने पहुंचे थे.
तब वह अपने क्रिकेट करियर में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. हालांकि इसके बाद विराट कोहली फिर से पुरानी रंगत में लौटे और टी-20 वर्ल्डकप में भारतीय जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी.
