वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के नए आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, 1 घंटे तक हुई एकांत वार्ता
बारिश में करीब 300 मीटर चले पैदल, नंगे पैर चलकर गुरु को किया प्रणाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST
मथुरा: वृंदावन में आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज से क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का मिलीं. बारिश में पैदल चलकर दोनों ने गुरु का आशीर्वाद लिया. महाराज जी के साथ दोनों की काफी देर तक बातचीत हुई.
नए आश्रम पहुंचे 'विरूष्का': भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यमुना नदी के किनारे प्रेमानंद महाराज जी के नए आश्रम पर दर्शन करने के लिए पहुंचे. हल्की बारिश के बीच करीब तीन सौ मीटर पैदल चले और एक घंटे तक आश्रम में एकांत वार्ता की. दोनों ने मिलकर आशीर्वाद भी लिया.
नंगे पांव दिखें विराट- अनुष्का: जनपद में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते चारों तरफ जल भराव बना हुआ है. बुधवार को करीब सुबह 4 बजे संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री गोविंद शरण यमुना नदी के किनारे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पहुंचे. दोनों नंगे पांव चलकर आश्रम तक पहुंचे. इससे पहले भी कई बार दोनों आश्रम तक नंगे पांव चलकर पहुंचे हैं.
महाराज को किया दंडवत प्रणाम: वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के नए आश्रम में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया. संत से आशीर्वाद लेने के बाद महाराज जी का हाल-चाल पूछा और आश्रम के अंदर करीब एक घंटे तक दोनों ने एकांत वार्ता की.
अपने गुरु से मिलने कई बार पहुंच चुके हैं वृंदावन: विराट और अनुष्का अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद महाराज से मिलने के लिए कई बार वृंदावन आ चुके हैं. सबसे पहले 4 जनवरी 2023 को पहली मुलाकात हुई थी. दूसरी मुलाकात 10 जनवरी 2025 को हुई और दोनों ने मिलकर गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी. तीसरी मुलाकात 14 मई 2025 को हुई. चौथी मुलाकात 16 दिसंबर 2025 को हुई. पांचवी मुलाकात 16 फरवरी 2026 को हुई. छठवीं मुलाकात 22 अप्रैल 2026 को और सातवीं मुलाकात 2 जून 2026 को हुई थी.आज आठवीं मुलाकात विराट कोहली- अनुष्का शर्मा ने अपने गुरु प्रेमानंद महाराज से की.
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