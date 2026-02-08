ETV Bharat / state

विराट हिंदू सम्मेलन के जरिए समाज को कराया 'शक्ति स्मरण', कलश यात्रा में दिखी सांस्कृतिक चेतना, बच्चों में नजर आए प्रताप-शिवाजी

Women in traditional attire in Kalash Yatra
कलश यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 8, 2026 at 8:01 PM IST

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर की प्रत्येक बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. जहां हिंदू समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों, ऐतिहासिक बलिदानों और सामूहिक शक्ति का स्मरण कराने के लिए 80 से ज्यादा मंच सजे. महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर महिला सशक्तिकरण, जबकि बच्चों ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और लक्ष्मी बाई का रूप धर महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया. विराट हिन्दू सम्मेलन के माध्यम से ठीक उसी तरह समाज को उसकी संगठित शक्ति और दायित्वों का बोध कराने का प्रयास किया गया, जिस तरह जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई थी.

समाज को एकजुट करने के लिए विराट हिंदू सम्मेलन: जयपुर के ब्रह्मपुरी बस्सी में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के प्रमुख ज्ञान प्रकाश भार्गव ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन और मूल्यों के विस्मरण के बीच हिंदू समाज को एकजुट करना ही इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य है. सम्मेलन में ये विचार प्रमुखता से रखा गया कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता, संस्कार और इतिहास रहा है, जिसे समय-समय पर जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है. उन्होंने इस सम्मेलन को किसी एक वर्ग या संगठन तक सीमित न रखते हुए इसे सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक जागरण का अभियान बताया.

विराट हिंदू सम्मेलन में दिखा सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक जागरण (ETV Bharat Jaipur)

Virat Hindu Conference
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी बने बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

कलश यात्रा से हुआ शुभारंभ: विराट हिंदू सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा से हुई. पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सिर पर साफा बांध कलश धारण कर यात्रा निकाली. इस कलश यात्रा को मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया गया. ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और जयघोष के बीच निकली यात्रा ने पूरे क्षेत्र को धर्म और संस्कृति के रंग में रंग दिया. आयोजन सचिव दीपक शुक्ला ने बताया कि कलश यात्रा के जरिए सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. महिला एकत्रीकरण के जरिए ये संदेश दिया गया कि समाज की सांस्कृतिक रक्षा और संस्कारों का संवहन मातृशक्ति के बिना संभव नहीं है. इस दौरान डॉ अभिषेक, अमित आजाद, नवीन कानूनगो जैसे राष्ट्रीय कवियों ने अपनी पंक्तियों में कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब महिलाओं ने संस्कार, साहस और संकल्प के साथ नेतृत्व किया.

Scene during the Virat Hindu Conference
कलश यात्रा का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

large number of women participated in Kalash Yatra
कलश यात्रा में बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

बलिदानों और इतिहास का किया गया स्मरण: वहीं इस दौरान मौजूद रहे संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश चंद्र ने कहा कि सम्मेलन में साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मरक्षा की परंपरा और छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज, सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को विशेष रूप से याद किया गया. उन्होंने कहा कि ये केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि हिंदू समाज के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन तक का बलिदान दिया.

Virat Hindu Conference manch
विराट हिंदू सम्मेलन का मंच (ETV Bharat Jaipur)

सांस्कृतिक आयोजनों स हिन्दू संरक्षण की भावना: वहीं वेद स्वाध्याय पीठ के संयोजक महेश शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में भजन, श्लोक, शौर्यगाथाएं, लोक-नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सनातन परंपरा को जीवंत रूप में पेश किया गया. इन प्रस्तुतियों ने युवाओं को इतिहास से जोड़ने और समाज को अपनी जड़ों पर गर्व करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि विराट हिंदू सम्मेलन के मंच से समाज से आह्वान किया गया कि मत, पंथ और क्षेत्र से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा. एकजुट समाज ही संस्कृति की रक्षा, आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने और राष्ट्र को सशक्त बनाने में सक्षम है.

Girls dressed as Laxmi Bai
लक्ष्मी बाई के रूप में नजर आई बालिकाएं (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में 88 विराट हिंदू सम्मेलन: शहर भर में हुए आयोजनों में लगभग 80 हजार मातृशक्ति ने कलश यात्रा में भाग लिया जबकि 1500 से ज्यादा महिलाओं ने तुलसी यात्रा में चलकर पर्यावरण का दिया संदेश. इन आयोजनों में पंच-परिवर्तन के तहत सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, स्वदेशी उत्पाद एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय प्रमुख रहे. साथ ही प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण, गौ-सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया. इसके साथ ही दहेजमुक्त विवाह करने वाले परिवारों का सम्मान किया गया, उन वीर माताओं का सम्मान हुआ जिनके 3 से ज्यादा संताने हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं.

