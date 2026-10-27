बूंदी मना रहा सूर्यमल्ल मिश्रण की 211वीं जयंती: जिनकी कलम में गूंजता था राजस्थान का शौर्य और स्वाभिमान
बूंदी निवासी महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की रचनाओं से इतिहास, शौर्य, राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक चेतना पैदा होती है. वंश भास्कर उनकी कालजयी रचना है.
Published : October 27, 2026 at 9:09 PM IST
बूंदी: इतिहास तलवारों की धार पर लिखा जा रहा था, तब बूंदी की धरा पर ऐसी कलम ने जन्म लिया, जिसकी ताकत किसी रणबांकुरे से कम ना थी. उस कलम ने राजवंशों के इतिहास को शब्द दिए, वीरता को साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं मातृभूमि के स्वाभिमान को आवाज भी दी,जो सदियों बाद आज भी गूंज रही है. यह कलम महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की थी, जिनकी बूंदी 211वीं जयंती मना रहा है.
डिंगल के शिखर पुरुष: भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटेक) चैप्टर के संयोजक राजकुमार दाधीच ने बताया कि बूंदी के महान साहित्यकार सूर्यमल्ल मिश्रण ने रचनाओं से इतिहास, शौर्य, राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक चेतना पैदा की. वे डिंगल साहित्य के शिखर पुरुष थे. उनकी जयंती साहित्यिक विरासत साझा करने का दिन है, जिसने बूंदी को राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान में विशिष्ट जगह दिलाई.
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हरणा में जन्मे...राजदरबार में मिली पहचान: दाधीच बताते हैं कि सूर्यमल्ल का जन्म विक्रम संवत 1872 में बूंदी के हरणा गांव में हुआ था. चारण समुदाय की मिश्रण शाखा में जन्मे सूर्यमल्ल के पिता चंडीदान प्रतिष्ठित कवि थे. बूंदी के महाराजा विष्णु सिंह ने चंडीदान को कविराजा की उपाधि, एक गांव और लाख पसाव भेंट किया.. साहित्य से समृद्ध परिवार में जन्मे सूर्यमल्ल की बचपन से काव्य और इतिहास में गहरी रुचि थी. बूंदी राजदरबार में राजकवि के साथ इतिहासकार, राजनीतिक परिस्थितियों के विश्लेषक और राजवंशों की परंपराओं के वर्णनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित थे.
वंश भास्कर कालजयी रचना: राजकुमार दाधीच के अनुसार, 'वंश भास्कर' सूर्यमल्ल की कालजयी रचना है, जो राजस्थान के इतिहास का अहम साहित्यिक दस्तावेज है. इसमें राजवंशों, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक परिस्थिति और तत्कालीन समाज का विस्तृत वर्णन है. वंश भास्कर की विशेषता है कि इसमें इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ भी दिखाता है. उनकी लेखनी में वीरता रणभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को अपने गौरव और कर्तव्य का बोध कराने का जरिया भी थी.
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अंग्रेजी सत्ता का मुखर विरोध: दाधीच ने बताया, मिश्रण का जीवन ऐसे दौर में रहा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारतीय रियासतों पर तेजी से बढ़ रहा था. राजस्थान की रियासतें भी अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव में आ रही थीं. तब सूर्यमल्ल की रचनाओं और पत्रों में अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध तथा राजपूत शासकों से स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की अपेक्षा दिखाई देती है. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहानुभूति और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर उनकी चिंता राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को उजागर करती है.
स्वाभिमान की जीवित विरासत: दाधीच के अनुसार, बूंदी के राजदरबार में बैठकर राजवंशों के इतिहास के साथ राजस्थान की ऐतिहासिक चेतना और स्वाभिमान को सुर देना सूर्यमल्ल की बड़ी उपलब्धि थी. उनका साहित्य बताता है कि इतिहास अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान को दिशा देने का आधार भी है. डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया. बूंदी में उनकी प्रतिमा और उनके नाम से साहित्यिक पुरस्कार का दिया जाना राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं.बूंदी चैप्टर वर्षों से उनकी जयंती मनाता आ रहा है.
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साहित्यकारों का सम्मान: बूंदी इंटेक चैप्टर से जुड़े ऋतुराज दाधीच ने बताया कि मिश्रण की रचनाएं संदेश देती हैं कि साहित्य समाज की चेतना, इतिहास की स्मृति और राष्ट्र के स्वाभिमान का वाहक है. चैप्टर के सह संयोजक राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण सप्ताह में मंगलवार को इंटेक चैप्टर ने जयंती मनाई. रानीजी की बावड़ी स्थित कविराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. शहर में विरासत यात्रा निकाली. सभापति भरत शर्मा ने सूर्यमल्ल मिश्रण को राजस्थान की शान बताया.महाकवि के प्रपौत्र खुमान सिंह ने भी विचार रखे. साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए नंदू राजस्थानी, पीयूष पाचक, सुमित विजय, प्रकाश परचम, नंदलाल राव, रामस्वरूप मूंदड़ा और डॉ. सतीश शर्मा को सूर्यमल्ल पुरस्कार दिया गया.
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