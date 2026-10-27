ETV Bharat / state

बूंदी मना रहा सूर्यमल्ल मिश्रण की 211वीं जयंती: जिनकी कलम में गूंजता था राजस्थान का शौर्य और स्वाभिमान

रानीजी की बावड़ी स्थित कविराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: इतिहास तलवारों की धार पर लिखा जा रहा था, तब बूंदी की धरा पर ऐसी कलम ने जन्म लिया, जिसकी ताकत किसी रणबांकुरे से कम ना थी. उस कलम ने राजवंशों के इतिहास को शब्द दिए, वीरता को साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं मातृभूमि के स्वाभिमान को आवाज भी दी,जो सदियों बाद आज भी गूंज रही है. यह कलम महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण की थी, जिनकी बूंदी 211वीं जयंती मना रहा है.