विरासत गलियारे का होगा भगवाकरण, व्यापारियों को खुद उठाना होगा खर्च

दुकानों और मकानों का रंग एक समान रखा जाएगा. साइन बोर्ड भी एक ही डिजाइन के लगाए जाएंगे

विरासत गलियारे का होगा भगवाकरण
विरासत गलियारे का होगा भगवाकरण (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर: विरासत गलियारे को लेकर नगर निगम सदन में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई. बैठक पाण्डेयहाता से धर्मशाला तक बन रहे विरासत गलियारे के निर्माण कार्य के दौरान दुकानों और मकानों के रंग व डिज़ाइन को लेकर आयोजित की गई थी. बैठक महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई, इस बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्रा सहित नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्र के व्यापारी मौजूद रहे.

विरासत गलियारे का भगवाकरण: बैठक में पाण्डेयहाता से धर्मशाला तक बनाए जा रहे विरासत गलियारे का निर्माण कार्य में रंग व डिजाइन को लेकर व्यापारियों से चर्चा हुई. जिसमे तय किया गया कि विरासत गलियारे में आने वाले सभी दुकानों और मकानों का रंग एक समान रखा जाएगा. इसके साथ ही दुकानों पर लगने वाले साइन बोर्ड भी एक ही डिजाइन और तय मानक के अनुसार लगाए जाएंगे.

महापौर ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एकरूप रंग और सुसंगत साइन बोर्ड से पूरा क्षेत्र सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा. इससे न केवल विरासत गलियारे की पहचान मजबूत होगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगेंगे.

खर्च व्यापारियों को उठाना होगा: इस गलियारे का नया स्वरूप और रंग में रंगने के लिए खर्च भी व्यापारियों को खुद ही उठाना होगा. जिसको व्यापारी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि विरासत गालियारे को लेकर हमारी दुकोनें तोड़ी गई. जिसे फिर से हमें बनवाना पड़ा, अब रंग रोगन के लिए पैसा कहां से लाएंगे.


आपको बता दे कि विरासत गलियारे की जद में करीब 1666 मकान आये थे, जिनको तोड़ कर निर्माण कार्य किया गया, यह सड़क पहले अधिकतम बीस फीट चौड़ी थी. शहर का सबसे व्यस्त बाजार मे गिना जाता था. यहां से व्यापारी थोक में कारोबार करते थे. इसी गालियारे से सोने, चांदी, कपड़े, ड्राई फ्रूट के बाजार का रास्ता जाता है. गीता प्रेस का भी रास्ता यहीं से होकर गुजरता है.

सीएम सिटी के बाद शहर पर लगातार भीड़ का दबाव बढ़ रहा था. जिससे बाजार में हमेशा जाम लगी रहती थी. इसको देखते हुए विरासत गलियारे के निर्माण का फैसला लिया गया. इस गालियारे का निर्मान कार्य सीएम योगी की प्राथमिकता है. यही वजह है कि वह कई बार इसका निरीक्षण कर चूके हैं. ऐसा माना जा रहा है कि उनकी इच्छा के अनुरूप नगर निगम बाजार को भगवा रंग की डिजाइन मे करने की कोशिश की जा रही है.

