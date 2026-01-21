ETV Bharat / state

विरासत गलियारे का होगा भगवाकरण, व्यापारियों को खुद उठाना होगा खर्च

गोरखपुर: विरासत गलियारे को लेकर नगर निगम सदन में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई. बैठक पाण्डेयहाता से धर्मशाला तक बन रहे विरासत गलियारे के निर्माण कार्य के दौरान दुकानों और मकानों के रंग व डिज़ाइन को लेकर आयोजित की गई थी. बैठक महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई, इस बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्रा सहित नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्र के व्यापारी मौजूद रहे.

विरासत गलियारे का भगवाकरण: बैठक में पाण्डेयहाता से धर्मशाला तक बनाए जा रहे विरासत गलियारे का निर्माण कार्य में रंग व डिजाइन को लेकर व्यापारियों से चर्चा हुई. जिसमे तय किया गया कि विरासत गलियारे में आने वाले सभी दुकानों और मकानों का रंग एक समान रखा जाएगा. इसके साथ ही दुकानों पर लगने वाले साइन बोर्ड भी एक ही डिजाइन और तय मानक के अनुसार लगाए जाएंगे.

महापौर ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एकरूप रंग और सुसंगत साइन बोर्ड से पूरा क्षेत्र सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा. इससे न केवल विरासत गलियारे की पहचान मजबूत होगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगेंगे.

खर्च व्यापारियों को उठाना होगा: इस गलियारे का नया स्वरूप और रंग में रंगने के लिए खर्च भी व्यापारियों को खुद ही उठाना होगा. जिसको व्यापारी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि विरासत गालियारे को लेकर हमारी दुकोनें तोड़ी गई. जिसे फिर से हमें बनवाना पड़ा, अब रंग रोगन के लिए पैसा कहां से लाएंगे.