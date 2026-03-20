डिजिटल दौर में 'लकड़ी वाला' चूल्हा ? मेरठ जिला अस्पताल के वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप !

डिजिटल दौर में 'लकड़ी वाला' चूल्हा ? मेरठ जिला अस्पताल के वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप !
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एकाउंट पर सरकार को घेरा तो अस्पताल ने एडिटेड वीडियो बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 11:30 AM IST
मेरठ: मेरठ जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ईंट के अस्थाई चूल्हे पर प्रेशर कुकर में कुछ पकाया जा रहा है. इस वीडियो को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, अस्पताल प्रशासन ने इस वीडियो को एडिटेड बताते हुए कूकर में पानी गर्म करने की बात कही है. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज है. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
बता दें कि ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग का असर दुनिया के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है. रसोई गैस की कमी को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. इस बीच मेरठ जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ईंटों की मदद से चूल्हा बनाकर लकड़ियों और कोयले के सहारे मरीजों के लिए भोजन पकाने की बात कही जा रही है. इसी वीडियो के लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार का कटाक्ष किया है. वहीं इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य महकमे ने ये कहकर पूरे मामले में सफाई दी है कि अस्पताल परिसर में बर्तन धोने के लिए पानी गर्म किया जा रहा था.
अफसर क्या बोले: जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. बीके कौशिक ने इसे भ्रम फैलाने और अस्पताल और सरकार की छवि को धूमिल करने वाली बताया है.वहीं, CMO अशोक कटारिया ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इस मामले में पूरी जानकारी होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे.
वीडियो पोस्ट में अखिलेश यादव ने क्या लिखा था: अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. भाजपा सरकार कहेगी कि ये भी अफवाह है कि अस्पताल में मरीजों का खाना बनने तक के लिए सिलिंडर नहीं मिल रहा है. आगे उन्होंने लिखा कि भाजपा की मानसिकता ही बीमार है उससे अस्पताल के मरीजों का ख्याल रखने की उम्मीद करना बेकार है. अब तो ऐसा लग रहा है कि यूपी का शासन-शून्य हो गया है और सत्ता के शीर्ष पर अराजकता विराजमान है.
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