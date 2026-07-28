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HRTC में फर्जी चेकिंग का नया मामला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

मंडी: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में कथित फर्जी चेकिंग का एक और मामला सामने आया है. जिसके चलते अब लोग परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि एक इंस्पेक्टर ने बस में मौके पर पहुंचकर जांच करने के बजाय बस कंडक्टर के फोन पर ही चेकिंग रिपोर्ट भरवाई.

वायरल वीडियो के अनुसार, धर्मशाला-कुल्लू रूट पर कार्यरत एचआरटीसी के एक कंडक्टर को संबंधित इंस्पेक्टर ने फोन कर बजौरा स्टेशन के नाम से चेकिंग रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए. आरोप है कि बिना वास्तविक निरीक्षण किए ही पूरी चेकिंग औपचारिकता पूरी करवाई गई. इतना ही नहीं, वीडियो में इंस्पेक्टर अगले दिन वे-बिल पर साइन करवाने की बात भी करता हुआ सुनाई दे रहा है. संबंधित इंस्पेक्टर जिला कुल्लू से संबद्ध है और मामला धर्मशाला-कुल्लू रूट से जुड़ा हुआ है. हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसके सामने आने के बाद निगम की कार्यप्रणाली को लेकर लोग कई सवाल उठा रहे हैं.

"वायरल वीडियो की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी. अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी." - उत्तम सिंह, डीएम, एचआरटीसी मंडी मंडल

पहले भी आ चुका है फर्जी चेकिंग का मामला

गौरतलब है कि कुछ समय पहले सुंदरनगर में भी इसी प्रकार फर्जी चेकिंग रिपोर्ट भरवाने के आरोप में एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था. लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से निगम की साख प्रभावित हो रही है और पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब सभी की निगाहें विभागीय जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हैं.