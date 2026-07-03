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हाथियों को भगाने की जिम्मेदारी भूले वनकर्मी, ढाबा में बैठकर नशे में हुए टुन्न, ग्रामीणों ने वीडियो किया वायरल

सरगुजा : अंबिकापुर में दो वनकर्मियों का ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में दो वनकर्मी वर्दी में एक ढाबे में इतमिनान से बैठे हुए हैं और उनके सामने शराब की गिलास रखी है. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने वहां दोनों वनकर्मियों को वहां बैठे देखा.पहले तो लगा कि वो खाना खा रहे हैं लेकिन जब सामने की डिस्पोजल गिलास पर नजर गई तो सारा माजरा साफ हो गया.ये वनकर्मी ड्यूटी में जाम छलका रहे थे.देरी ना करते हुए ग्रामीणों ने मोबाइल निकाला और दोनों का वीडियो बना लिया.

वीडियो बनते देख भागा वनकर्मी

जैसे ही ग्रामीणों ने वीडियो बनाना शुरु हुआ एक वनकर्मी अपना जाम छोड़कर भाग खड़ा हुआ,लेकिन दूसरा वनकर्मी इतना नशे में था कि उससे ना तो कुछ बोला गया और ना ही वो अपनी जगह से उठ सका.इस दौरान किसी तरह हिम्मत करके जब वनकर्मी उठा तो ग्रामीणों ने उसे अपना काम पूरा करने के लिए कहा,लेकिन उसे पता था कि उससे क्या गलती हुई है,इसलिए बिना कुछ बोले वो नशे की हालत में ढाबा से निकल गया. हालांकि इस पूरे वीडियो की सत्यता की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.फिर भी वन विभाग ने वीडियो में दिख रहे वनकर्मियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

वनविभाग के अफसर ने की पुष्टि

इस वीडियो के बारे में जब वनमंडल अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने भी वीडियो की जांच करवाई. उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स वनकर्मी ही हैं.इन दोनों की ड्यूटी हाथी दल के मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई थी.क्योंकि जिस इलाके का ये वीडियो है वहां पर पिछले कुछ दिनों से हाथी दल देखा जा रहा था. ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वहां पर वनकर्मियों की रात में ड्यूटी लगाई गई थी,लेकिन दोनों वनकर्मियों का शराब पीते हुए वीडियो संज्ञान में आया है.इस वीडियो के वायरल होने के बाद दोनों वनकर्मियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है.

ड्यूटी के दौरान छलकाए जाम