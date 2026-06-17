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सरकारी दफ्तर में शराबखोरी का वीडियो वायरल, फुटेज की सत्यता की हो रही जांच

खैरागढ़ में कलेक्टोरेट परिसर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. जिला आबकारी कार्यालय के दो कर्मचारी ड्यूटी में शराब पीते दिखे.

Viral Video of alcohol consumption in office
सरकारी दफ्तर में शराबखोरी का वीडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़ : खैरागढ़ में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित जिला आबकारी कार्यालय के दो कर्मचारियों का ड्यूटी समय में शराब का सेवन करते हुए वीडियो वायरल होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

वायरल वीडियो में कौन ?

वायरल वीडियो में आबकारी विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सुजीत पुरी गोस्वामी और मुख्य लिपिक वीरेंद्र सिंह यादव कार्यालय परिसर में ही शराब पीते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कार्यालय समय के दौरान का है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.वहीं ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

सरकारी दफ्तर में शराबखोरी का वीडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


वीडियो की सत्यता की हो रही जांच
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जिम्मेदार विभागों के कर्मचारी ही कार्यालय में शराब पीते नजर आएंगे तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब सभी की नजरें जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. फिलहाल वीडियो की सत्यता और घटना की जांच को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. यदि वीडियो सही पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

आप लोगों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है. जो भी घटना से संबंधित आप लोगों ने दिए हैं,उस पर तत्काल प्रभारी अधिकारी को आदेशित करके जांच कराई जाएगी.सत्यता मिलने पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी- सुरेंद सिंह ठाकुर,एडीएम

आबकारी विभाग पर उठ रहे सवाल

जिस विभाग की जिम्मेदारी जिले में शराब के वैध-अवैध कारोबार पर निगरानी रखने और आबकारी नियमों का पालन कराने की है, उसी विभाग के कर्मचारी कार्यालय परिसर में शराबखोरी करते दिखाई दे रहे हैं.वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही खैरागढ़ के बीईओ कार्यालय से कर्मचारियों के शराब सेवन का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर काफी चर्चा हुई थी. अब कलेक्टर कार्यालय परिसर से सामने आए इस नए वीडियो ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है.


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