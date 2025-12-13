ETV Bharat / state

हरिद्वार में रिहायशी इलाके में आ धमके गजराज, लोगों की मॉर्निंग वॉक हुई बंद

हरिद्वार के कई इलाकों में आए दिन चहलकदमी देखने को मिल रही है. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.

Elephant terror in Haridwar
हरिद्वार में हाथियों का झुंड निकलने से दहशत में लोग (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 13, 2025 at 4:16 PM IST

4 Min Read
हरिद्वार: हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है. सुबह सवेरे दो जंगली हाथी हरिद्वार के मिस्सरपुर क्षेत्र में घुस आए. काफी देर तक हाथी गलियों में ही चहलकदमी करते रहे. हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए और उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल में खदेड़ा गया. स्थानीय लोगों ने हाथियों की चहलकदमी को अपने मोबाइल में कैद कर लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि वन विभाग के अधिकारी हाथियों को रोकने के लिए गश्ती दल को अलर्ट रखने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इन हाथियों को रोक पाने में वन विभाग लगातार नकाब साबित हो रहा है.

हाथियों को रोकने के लिए बनेगी ये योजना: हरिद्वार के आबादी क्षेत्र में जंगली हाथी लगातार घुसते नजर आ रहे हैं. जगजीतपुर और मिस्सरपुर क्षेत्र में रोजाना हाथियों की मूवमेंट बनी हुई है. अभी तो ये हाथी फसलों और वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी लगातार पहुंचकर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिससे किसानों में भी वन विभाग के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है. यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगामी 2027 अर्धकुंभ मेले में ये हाथी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं. हालांकि वन विभाग आगामी अर्धकुंभ मेले से पहले इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए एक एलीफेंट प्रूफ ट्रंच यानी हाथी को रोकने के लिए खाई बनाने जा रही है.

रिहायशी इलाके में आ धमके हाथी (Video- Local Resident)

योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है. योजना के मुताबिक ज्यादा प्रभावित इलाकों में करीब 8 किलोमीटर की खाई बनाई जाएगी साथ ही सोलर फेंसिंग भी की जाएगी.
स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ

आबादी में हाथियों को भी खतरा: रोजाना हाथियों के आबादी में घुसने से मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति तो बनी ही हुई है, बल्कि हाथियों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है. बीते सप्ताह एक जंगली हाथी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बिजली घर में घुस आया था. गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सूचना पर वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से हाथी को जंगल में खदेड़ा गया. यदि हाथी, किसी बिजली के तार की चपेट में आ जाता तो, उसकी जान पर भारी पड़ जाती. इससे पूर्व में भी कई हाथियों की ट्रांसफर और बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो चुकी है. करीब एक महीने पहले भी बहादराबाद क्षेत्र में नहर किनारे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई थी.

रोजाना वायरल हो रहे वीडियो, लोगों ने बंद किया टहलना: हरिद्वार के कई इलाकों में जंगली हाथियों के लगातार आ रहे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में हाथियों के झुंड कभी गलियों में घूमते, कभी खेतों में फसलें रौंदते और कभी घरों के बाहर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं. इससे लोगों में भारी दहशत फैल गई है. हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय निवासी अब सुबह शाम की सैर पर जाना तक बंद कर चुके हैं. जगजीतपुर, पथरी, कनखल और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में हाथियों की मूवमेंट सबसे अधिक देखी जा रही है.

