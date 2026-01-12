ETV Bharat / state

आ रही है वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म, जानें “द डायरी ऑफ मणिपुर” की दिल छूने वाली कहानी

प्रयागराज महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल बंजारन मोनालिसा की पहली फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पोस्टर जारी.

Viral sensation Monalisa
“द डायरी ऑफ मणिपुर” की शूटिंग अंतिम दौर में. (ETV Bharat)
प्रयागराज: वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” की शूटिंग अंतिम दौर में है. देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया है. वहीं हेलीकॉप्टर से शूटिंग करती मोनालिसा काफी खुश दिखी हैं. वहीं अब तक वो एक करोड़ की कमाई कर चुकी हैं.

महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल बंजारन मोनालिसा की पहली फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. इस समय इसकी शूटिंग देहरादून में चल रही है. डायरेक्टर सनोज मिश्रा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में मोनालिसा लीड रोल में हैं. रविवार को देहरादून में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया है.

Viral sensation Monalisa
“द डायरी ऑफ मणिपुर” फिल्म का देहरादून में पहला पोस्टर जारी करते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी. (ETV Bharat)

“द डायरी ऑफ मणिपुर” के डायरेक्टर सनोज मिश्र ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मोनालिसा की इस पहली फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. संवेदनशील सामाजिक विषय पर बनी यह फिल्म अब अपने अंतिम चरण में है और अप्रैल 2026 में दर्शकों के सामने आने वाली है. फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के देहरादून सहित कई लोकेशनों पर की गई है. अभी एक सप्ताह का शूट और बाकी है. इसके बाद पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चलेगा.

Viral sensation Monalisa
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को गुलदस्ता भेंट करते निर्देशक सनोज मिश्र. (ETV Bharat)

मणिपुर हिंसा पर आधारित है फिल्म

“द डायरी ऑफ मणिपुर” के निर्देशक रह चुके सनोज मिश्रा ने बताया कि फिल्म मणिपुर में हुए सामाजिक तनाव और हिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कहानी एक युवती के संघर्ष, उसके अनुभव और हालात से जूझते समाज को दिखाती है. फिल्म का फोकस मानवीय संवेदनाओं, डर, साहस और सच्चाई को सामने लाने पर है. सनोज इसे एक मनोरंजन फिल्म से ज्यादा सामाजिक दस्तावेज के रूप में देखते हैं.

Viral sensation Monalisa
द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म. (ETV Bharat)

फिल्म में मुख्य भूमिका महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा निभा रही हैं. फिल्म में वह एक आर्मी मैन की बेटी के किरदार में हैं. मोना के साथ अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी और नागेश मिश्र भी अहम किरदारों में हैं.

कितना है फिल्म का बजट?

सनोज मिश्रा ने बताया कि “द डायरी ऑफ मणिपुर” का बजट करीब 20 करोड़ रुपये है. इसमें आउटडोर शूटिंग, कलाकारों की फीस और पोस्ट-प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा शामिल है. इसे हिंदी सिनेमा की मिड-बजट, लेकिन कंटेंट-ड्रिवन फिल्म माना जा रहा है. फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है. इसके बाद डिजिटल अधिकार प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को दिए जाएंगे.

Viral sensation Monalisa
द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म को लेकर उत्साह. (ETV Bharat)

मेकर्स का मानना है कि इस तरह की गंभीर फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जानी चाहिए, ताकि उसका असर दर्शकों तक सही तरीके से पहुंचे. द डायरी ऑफ मणिपुर एक ऐसी फिल्म के तौर पर देखी जा रही है, जो सिर्फ कहानी नहीं कहती, बल्कि एक दौर और एक सच्चाई को दर्ज करने की कोशिश करती है.

Viral sensation Monalisa
द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के डॉयरेक्टर सनोज मिश्र के साथ मोनालिसा. (ETV Bharat)

फिल्म के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन विषय और ईमानदार प्रयास इसे खास बनाते हैं. सीमित संसाधनों में यथार्थपरक सिनेमा गढ़ना ही उनकी पहचान रही है.

महाकुंभ का संकल्प साकार होने को – सनोज

देहरादून में फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि महाकुंभ के दौरान लिया गया संकल्प अब साकार होने की दिशा में है. कई कठिनाइयों और विरोध के बावजूद टीम लगातार काम करती रही और आज फिल्म लगभग पूरी होने जा रही है.

Viral sensation Monalisa
द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म. (ETV Bharat)

सनोज मिश्रा के अनुसार, महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा की कहानी ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था. उसी समय उन्होंने तय किया था कि इस लड़की को सिनेमा के माध्यम से एक नई पहचान दी जाएगी. एक साल के भीतर मोनालिसा का यह सफर महाकुंभ से फिल्म सेट तक पहुंच गया है.

Viral sensation Monalisa
द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म. (ETV Bharat)

पहली बार हेलीकॉप्टर पर बैठकर काफी खुश नजर आईं मोनालिसा

फिल्म में मोनालिसा ने पहली बार हेलीकॉप्टर पर शूट दिया. यह अनुभव उनके लिए पूरी तरह नया और भावुक करने वाला रहा. इस सीन में उनके साथ अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी और नागेश मिश्र भी मौजूद थे.

सनोज के मुताबिक, यह दृश्य फिल्म के अहम हिस्सों में से एक है. हेलीकॉप्टर की सीन में मोनालिसा हीरो के कंधे पर सिर रखे नजर आईं. हेलीकॉप्टर शूट के बाद मोनालिसा काफी खुश नजर आईं.

अब तक एक करोड़ से अधिक कमा चुकीं मोनालिसा, साउथ की 4 फिल्में साइन कीं

सनोज मिश्र ने कहा कि इस फिल्म ने मोनालिसा के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है. मोनालिसा अब महाकुंभ की पावन धरा से गंगा मइया का आशीर्वाद लेकर आत्मविश्वास, नई पहचान और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ रही हैं. अब तक मोनालिसा एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी हैं. मोनालिसा ने साउथ की चार फिल्मों को साइन किया है. अब उनकी भी शूटिंग इसी साल शुरू होगी.

महाकुंभ से कुंभ तक के इस एक साल के सफर में मोनालिसा अब सिर्फ एक वायरल चेहरा नहीं, बल्कि एक उभरती कलाकार के रूप में देखी जा रही हैं. मोनालिसा ने हिंदी लिखना, बोलना सीख लिया है. अब वह अच्छे से हिंदी बोल लेती है और अपने डायलॉग अच्छे से बोलती है. अब वह अंग्रेजी भी सीख रही हैं.

