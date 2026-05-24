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शिमला में बच्चों में बढ़ रहे वायरल हेपेटाइटिस के मामले, ये लक्षण दिखने पर हो जाएं सावधान

बच्चों में हेपेटाइटिस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की हैं.

Viral Hepatitis Cases increasing in Shimla in children
शिमला में बच्चों में बढ़ रहे वायरल हेपेटाइटिस के मामले (Concept) (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला में बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मई 2026 के दौरान दीन दयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल (डीडीयूजेडएच) शिमला में वायरल हेपेटाइटिस के लक्षणों वाले 11 बच्चों को भर्ती करना पड़ा है. इनमें से 7 बच्चों में हेपेटाइटिस-ए संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसके अलावा हल्के लक्षणों वाले कुछ बच्चों का उपचार ओपीडी में किया गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि ये मामले पिछले एक महीने के दौरान धीरे-धीरे सामने आए हैं. लगभग प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एक नया मामला रिपोर्ट हो रहा है. फिलहाल किसी एक क्षेत्र विशेष में संक्रमण फैलने या क्लस्टर बनने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है. संक्रमित बच्चे अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

डॉ. यशपाल रांटा का कहना है, "मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की हैं. ये टीमें सक्रिय निगरानी के साथ-साथ नए रोगियों की पहचान, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण तथा लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं. विभाग सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रहा है."

डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि, हेपेटाइटिस-ए और हेपेटाइटिस-ई वायरल संक्रमण हैं, जो मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलते हैं. खराब व्यक्तिगत स्वच्छता भी संक्रमण का बड़ा कारण बनती है. यह बीमारी मल-मौखिक मार्ग से फैलती है, इसलिए साफ-सफाई और स्वच्छ खानपान बेहद जरूरी है.

लोगों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबालकर या सुरक्षित पेयजल का ही उपयोग करने की अपील की है. साथ ही हाथों की स्वच्छता बनाए रखने, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और अस्वच्छ स्थानों से कटे हुए फल खाने से बचने को कहा गया है. घर और आसपास सफाई बनाए रखने की भी सलाह दी गई है. डॉक्टरों ने कहा है कि यदि बच्चों या अन्य लोगों में बुखार, मतली, उल्टी, पेट दर्द, पीलिया या गहरे रंग का मूत्र जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए. समय पर इलाज मिलने से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है.

ये लक्षण दिखने पर हो जाएं सावधान

  1. बुखार
  2. मतली
  3. उल्टी
  4. पेट दर्द
  5. पीलिया या गहरे रंग का मूत्र

स्थिति पर लगातार नजर

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है. विभाग द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और जनस्वास्थ्य के हित में सभी आवश्यक निवारक एवं नियंत्रणात्मक कदम उठाए जा रहे हैं.

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