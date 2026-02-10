ETV Bharat / state

प्रयागराज पहुंचीं वायरल गर्ल मोनालिसा; बोलीं- फिल्म की कमाई से बनवाएंगी स्कूल

मोनालिसा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है. मेरी पहली फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुईं मोनालिसा मंगलवार को प्रयागराज पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वह यहां तक पहुंचेगी. मोनालिसा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है. मेरी पहली फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” है. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि जब वह मूवी में सफल होंगी तो उससे जो कमाई होगी उससे वह अपने शहर मध्य प्रदेश के खरगौन में स्कूल खोलेंगी. वहां की बच्चियों को शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें.

प्रयागराज पहुंचीं वायरल गर्ल मोनालिसा (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि महाकुंभ में तो वह माला बेचने आईं थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह एक मूवी का सफर तय करेंगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में तीन मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहीं हैं, जिसमें दो तेलगु और एक हिंदी फ़िल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” नाम से है.


उन्होंने बताया कि फिल्म में एक गरीब परिवार की लड़की के रूप में काम किया है और मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इस फिल्म के जरिए अब हमें पढ़ना भी लिखना आ गया है. गंगा मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो इसलिए हमारी पहले से इच्छा थी कि हम यहीं पर आएं और यहीं से अपने करियर की शुरुआत करें.

उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ हमें हमेशा याद रहेगा. इस कुंभ ने हमारी लाइफ़ बदल दी. इस अवसर पर फिल्म के कलाकार मोनालिसा, अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी, दिनेश त्रिवेदी और निर्देशक सनोज मिश्रा मौजूद रहे. बता दें कि वायरल गर्ल मोनालिसा की डेब्यू फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” का ऑफिशियल ट्रेलर माघ मेले में लांच किया गया.

कौन हैं 'मोनालिसा'? : 'मोनालिसा' का जन्म 21 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश के महेश्वर में हिंदू परिवार में हुआ. 'मोनालिसा' का जन्म बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ है इसीलिए उन्होंने 12 साल की उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए माला बेचने का काम करती हैं.

महाकुंभ वायरल गर्ल ने बीच में छोड़ी पढ़ाई : पढ़ाई छोड़ने के बाद से ही 'मोनालिसा' अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बंटा रहीं हैं. इसी के चलते वे महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने आईं थीं, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी गईं, जिसके बाद 'मोनालिसा' इंटरनेट पर छा गईं.



यह भी पढ़ें : आ रही है वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म, जानें “द डायरी ऑफ मणिपुर” की दिल छूने वाली कहानी

यह भी पढ़ें : गरीबी ने छुड़वाई पढ़ाई तो महाकुंभ में चमकी किस्मत, अब बॉलीवुड जा रहीं 'मोनालिसा' के बारे में जानें सबकुछ

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
VIRAL GIRL MONALISA
वायरल गर्ल मोनालिसा
VIRAL GIRL MONALISA IN PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.