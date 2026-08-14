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हिमाचल के इस अस्पताल में बढ़ रहे मरीज, एक बेड पर तीन पेशेंट रखने की नौबत

स्थानीय लोगों का कहना है कि खनेरी अस्पताल में रामपुर के अलावा किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. इसके बावजूद अस्पताल की सुविधाएं करीब दो दशक पहले की व्यवस्था के अनुसार ही चल रही हैं. खनेरी अस्पताल में अभी भी करीब 200 बेड की क्षमता है, जबकि वर्तमान हालात को देखते हुए करीब 400 बेड की जरूरत महसूस की जा रही है.

रामपुर: हिमाचल में चार जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले खनेरी अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मानसून सीजन के दौरान उल्टी-दस्त, वायरल और अन्य मौसमी बीमारियों की चपेट में आने के कारण अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है. स्थिति यह है कि कई वार्डों में एक बेड पर दो से तीन मरीजों को रखने की नौबत आ गई है.

स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ा अतिरिक्त दबाव

मरीजों और उनके तीमारदार चंपा, दिनेश, अरुण का कहना है कि अस्पताल में रोजाना बढ़ती भीड़ के कारण स्वास्थ्य कर्मियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. खासकर मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं. मरीजों को पर्याप्त जगह न मिलने के कारण उन सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

"अस्पताल में बेड क्षमता बढाई जाए, अतिरिक्त वार्डों का निर्माण करके और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाए. क्षेत्र की आबादी और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य संस्थान की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई गई है." - राजेंद्र ठाकुर, तीमारदार

उल्टी-दस्त और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे लोग (ETV Bharat)

स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर आरोप

वहीं, समाजसेवी पवन पहाड़िया ने स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि चुनावों या जरूरत के समय नेता और मंत्री अस्पताल का दौरा कर बड़े-बड़े आश्वासन तो देते हैं, लेकिन धरातल पर अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि खनेरी अस्पताल की वास्तविक जरूरत का आकलन कर जल्द बेड क्षमता बढ़ाई जाए और चार जिलों की आबादी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए.