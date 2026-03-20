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यूपी के पूर्व CM के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र बीजेपी में शामिल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवारों की सियासत में एक नया मोड़ आया है. पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. अखिलेश दास गुप्ता के पुत्र विराज सागर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि विराज सागर का पारिवारिक राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा से जुड़ा रहा है. वे बीजेपी में से जुड़ने वाले इस राजनैतिक परिवार के पहले सदस्य बने हैं.

यूपी के पूर्व CM के पौत्र भाजपा में शामिल. (Video Credit; ETV Bharat)

विराज सागर दास अभी तक विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं. फिलहाल शहर में अनेक होर्डिंग लगाए गए हैं, जहां विराज सागर दास ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल निशान का उपयोग किया है. उन्होंने बीजेपी में सदस्यता की पुष्टि ईटीवी भारत से की थी. विराज के बाबा बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के 11 वें मुख्यमंत्री थे. वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया. ब्रिटिश काल में उन्हें कई बार जेल हुई और एक बार अंग्रेज कलेक्टर ने पेड़ से बांधकर पीटा था. स्वतंत्रता के बाद वे बुलंदशहर से विधायक बने, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री बने और 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे. उनका कार्यकाल छोटा लेकिन यादगार रहा, जिसमें उन्होंने सरकारी आवास छोड़कर निजी घर में रहना पसंद किया और सादगीपूर्ण जीवन जीया. 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया. उनके नाम पर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है.