यूपी के पूर्व CM के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र बीजेपी में शामिल
उत्तर प्रदेश के 11 वें मुख्यमंत्री थे बाबू बनारसी दास, सियासी परिवार में पहली बार कोई बीजेपी में आया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 3:02 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवारों की सियासत में एक नया मोड़ आया है. पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. अखिलेश दास गुप्ता के पुत्र विराज सागर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि विराज सागर का पारिवारिक राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा से जुड़ा रहा है. वे बीजेपी में से जुड़ने वाले इस राजनैतिक परिवार के पहले सदस्य बने हैं.
विराज सागर दास अभी तक विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं. फिलहाल शहर में अनेक होर्डिंग लगाए गए हैं, जहां विराज सागर दास ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल निशान का उपयोग किया है. उन्होंने बीजेपी में सदस्यता की पुष्टि ईटीवी भारत से की थी. विराज के बाबा बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के 11 वें मुख्यमंत्री थे. वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया. ब्रिटिश काल में उन्हें कई बार जेल हुई और एक बार अंग्रेज कलेक्टर ने पेड़ से बांधकर पीटा था. स्वतंत्रता के बाद वे बुलंदशहर से विधायक बने, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री बने और 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे. उनका कार्यकाल छोटा लेकिन यादगार रहा, जिसमें उन्होंने सरकारी आवास छोड़कर निजी घर में रहना पसंद किया और सादगीपूर्ण जीवन जीया. 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया. उनके नाम पर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है.
विराज सागर दास के पिता डॉ. अखिलेश दास गुप्ता बाबू बनारसी दास के पुत्र थे. वे लखनऊ के पूर्व मेयर रहे और राजनीति में बसपा से शुरूआत की. बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और यूपीए-2 सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बने. वे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी रहे. अखिलेश दास गुप्ता को जनसेवा और खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता था. उनकी असामयिक मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता और पुत्र विराज सागर दास ने बीबीडी ग्रुप और यूनिवर्सिटी की कमान संभाली. विराज सागर दास बीबीडी ग्रुप के अध्यक्ष और बीबीडी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं. शिक्षा, रियल एस्टेट और सामाजिक कार्यों में सक्रिय विराज ने अब राजनीति में बीजेपी का रुख अपनाया है.
ईटीवी भारत को विराज सागर दास ने बताया कि यह फैसला औपचारिक तौर पर ले लिया है. मैंने कुछ समय पहले बीजेपी की सदस्यता ले ली है. इस बारे में लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के पत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के पुत्र विराज सागर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वे काम भी शुरू कर दिया है. उनकी मदद बीजेपी को मिल रही है.
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