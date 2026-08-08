'42 हजार करोड़ के कर्ज के खर्च पर श्वेत पत्र जारी करें सीएम सुक्खू', BJP नेता ने लगाए गंभीर आरोप
भाजपा नेता ने सुक्खू सरकार पर भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित करने और झूठे मुकदमे लगाने के लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:19 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में कर्ज के पहाड़ को लेकर सुक्खू सरकार अब भाजपा के निशाने पर है. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी विपिन सिंह परमार ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश को कर्ज की गर्त में धकेल दिया है. परिणामस्वरुप प्रदेश के हर जिले और इलाके में अव्यवस्था का आलम है.
'कर्ज का श्वेत पत्र जारी करे सरकार'
विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर तीन साल की अवधि में 42 हजार करोड़ का ऋण लिया है. यह पैसा कहां गया है? इस संदर्भ में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि सडक़ों में खड्ढे हैं और पानी की परियोजनांएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं. पिछले साल प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावितों को मदद नहीं मिली है. प्राकृतिक आपदा के लिए प्रधानमंत्री ने 5500 करोड़ भेजा था, वह पैसा कहां गया है? उस पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है. युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई सरकार रोजगार देना तो दूर खाली चल रहे पदों को भी भरने में नाकाम साबित हुई है.
'कांग्रेस की कार्यशैली से जनता त्रस्त'
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हाल ही में हुए पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यशैली से जनता कितनी त्रस्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंचायती राज चुनाव में अधिकांश जगह पर भाजपा का ही परचम लहराया है. नगर निगम चुनाव में चार में से तीन नगर निगम पर भाजपा ने जीत दर्ज की है. इसके अलावा प्रदेश के 10 जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा है, करीब 91 बीडीसी ब्लॉक में से 70 से ज्यादा बीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाजपा के ही बनें है.
"सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जनता ने सरकार के प्रति अपना रुख इस चुनाव के जरिए बता दिया है. अब भाजपा के पक्ष में रहे परिणाम से कांग्रेस विचलित है. नतीजतन चुने गए प्रतिनिधियों और विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा है. लोकतंत्र और देवभूमि हिमाचल की ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देवभूमि हिमाचल की लोकतंत्र की परंपराओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है." - विपिन सिंह परमार, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष
'भाजपा विधायकों को अपमानित कर रही सरकार'
विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है. पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के ऊपर केस दर्ज किया गया. उसके बाद कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए एक-एक विधायक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के साथ-साथ घंटों पुलिस थाने और चौकियों में बैठाकर उन्हें अपमानित किया गया. हाल ही में देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया. विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी विजिलेंस डिपार्टमेंट के जरिए केस दर्ज किया. साथ ही पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया. धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और पांवटा विधायक सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है. यही नहीं आज की तारीख में चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है.
'जनप्रतिनिधियों पर किए जा रहे झूठे मुकदमे'
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम धर्मशाला में जीतकर आए प्रतिनिधियों के घरों की पैमाइश राजस्व विभाग के जरिए कई बार करवाई गई, ताकि वह झुक जाएं और कांग्रेस समर्थित मेयर और डिप्टी मेयर को अपना सहयोग दें. चुने गए जिला परिषद सदस्यों के साथ भी ऐसा ही किया गया है. जहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन यहां जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. यह इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि, कांग्रेस के पांव से जमीन खिसक चुकी है और खिसकी हुई कांग्रेस कोशिश अपना स्वाभिमान और अपने ग्राफ को लोगों के बीच बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है, लेकिन उस दामन पर एक नहीं, बल्कि सैकड़ों धब्बे हैं.
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था शामिल नहीं है, तभी तो आए दिन प्रदेश में चरस, गांजा, चिट्टा सरकारी बसों और प्राइवेट बसों में बरामद हो रहा है. इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को एमएलए के लिए लगा रखा है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया, वन माफिया, कबाड़ माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया को सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है.
सीएम सुक्खू की BJP विधायकों पर की टिप्पणी की निंदा
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाजपा के विधायकों पर टिप्पणी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के विधायकों की चिंता करने की बजाय अपने विधायक और मंत्रियों को संभाल कर रखें, क्योंकि ना तो उनके साथ मन से कोई विधायक है और ना ही मंत्री उनके साथ हैं. उन्होंने भरमौर के विधायक डॉ. जनक और डीएस ठाकुर पर की गई सीएम सुक्खू की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है.