अंबेडकरनगर में चौकीदार के बेटे ने UPSC में पाई 316वीं रैंक, चौथे प्रयास में मिली सफलता, गांव में जश्न

अंबेडकरनगर : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया. इस बार देश भर से 958 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. अंबेडकरनगर के हंसवर थाना क्षेत्र के एकडल्ला गांव में रहने वाले विपिन देव यादव को 316वीं रैंक मिली है. पिता राजाराम यादव चौकीदार हैं. इस खुशी के मौके पर गांव में जश्न का माहौल है. बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है.

एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विपिन देव यादव ने उच्च शिक्षा प्रयागराज में हासिल की. विपिन देव के बड़े भाई रवींद्र यादव रामनगर विकासखंड में ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि दूसरे भाई इंद्रदेव यादव शिक्षक हैं. विपिन देव यादव की सफलता पर लोगों में हर्ष का माहौल है.

विपिन देव यादव ने बताया, मैं अपनी तैयारी के साथ-साथ गोमती नगर के भागीदारी भवन में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को एक वर्ष पढ़ाता भी रहा. इससे मेरी तैयारी भी अच्छी हो गई. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी के बाद सिविल सेवा की तैयारी की. कई प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन लक्ष्य से पीछे नहीं हटा. तैयारी के लिए पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न हल किए. आयोग के सिलेबस के अनुसार तैयारी की. करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने बताया कि मेरी तैयारी में भाई इंद्रदेव यादव का विशेष योगदान रहा.