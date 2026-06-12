हिमाचल की बेटी विपाशा ने NIMHANS पीएचडी प्रवेश परीक्षा में किया टॉप, मिल रही ढेरों बधाइयां
विपाशा ने चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग से क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल. प्रथम श्रेणी में पास की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 5:06 PM IST
शिमला: हिमाचल के शिमला जिले की विपाशा श्रीवास्तव ने बेंगलुरु निमहैंस में मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास विषय में पीएचडी एंट्रेस एग्जाम में टॉप किया है. बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) में मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है. पीएचडी करने के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट से फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी.
हिमाचल की बेटी NIMHANS पीएचडी प्रवेश परीक्षा में टॉप
दरअसल, निमहैंस को भारत सरकार से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है और मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज के क्षेत्र में यह देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है. विपाशा ने हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग से क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम.फिल. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा में भी उन्होंने टॉप किया था.
विपाशा ने हासिल की हैं ये उपलब्धियां
विपाशा श्रीवास्तव ने पंजाब विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में बीए (ऑनर्स) और दिल्ली विश्वविद्यालय से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. उनकी स्कूली शिक्षा शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल और लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है.
बेटी की उपलब्धि पर क्या कहते हैं परिजन?
विपाशा श्रीवास्तव के पिता प्रो. अजय श्रीवास्तव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनकी माता मृदुला श्रीवास्तव सतलुज जल विद्युत निगम में डिप्टी जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुई हैं. परिजनों का कहना है कि, विपाशा का बचपन से ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनकर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का सपना रहा है. वह रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में दिल्ली-NCR में पदस्थ हैं.
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