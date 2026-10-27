ETV Bharat / state

मुकेश सहनी की प्रदेश प्रवक्ता वीणा भारती का हिंसक बयान! भरे मंच से ज्ञानेश कुमार को दे डाली ये धमकी

VIP प्रवक्ता वीणा भारती ने दिया विवादित बयान ( ETV Bharat )

वैशाली: सारण जिले के सोनपुर में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता वीणा भारती के विवादित बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शनिवार को आयोजित सम्मेलन में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'लोकतंत्र का हत्यारा' करार दिया. इस दौरान उन्होंने तलवार से सिर काटने जैसी आपत्तिजनक बात भी कही.

VIP प्रदेश प्रवक्ता का आपत्तिजनक बयान

सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीणा भारती ने कहा कि अगर बाबा साहब के कानून में लोकतंत्र के हत्यारे के लिए एक खून माफ करने की गुंजाइश होती, तो वह ज्ञानेश कुमार का सिर धड़ से अलग कर देती. उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने की संभावना है. वीणा भारती का हिंसक बयान सुनिए (ETV Bharat) सिर धड़ से अलग कर देती- वीणा भारती वीणा भारती ने मंच से अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारे नेता (मुकेश सहनी) ने जब ज्ञानेश के प्रति एक बयान दिया तो लोगों ने उसे हाईलाइट करके चलाया. मैं पूछती हूं कि ज्ञानेश को किसने अधिकार दिया, उसने भाजपा को बहुमत दे दिया. ये संविधान में बाबा साहेब ने कहां और कब लिखा था? मुझे जुमलेबाज मोदी सरकार से तनिक भी डर नहीं लगता है. "मैं कहती हूं अगर संविधान में काश बाबा साहेब ने लिखा होता कि चुनाव आयोग अगर लोकतंत्र की हत्या करे तो उसकी हत्या करने पर एक खून माफ हो जाता. मोदी सरकार सुन लें, मैं कहती हूं कि हमारे नेता ने कहा था कि गोली मार दूंगा. लेकिन मैं कहती हूं कि संविधान के पन्ने पर अगर एक खून माफ होता तो मैं तलवार उठाकर ज्ञानेश कुमार का सिर धड़ से अलग कर देती."- वीणा भारती, प्रदेश प्रवक्ता,वीआईपी