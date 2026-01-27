13.74 लाख में बिका VIP नंबर UK07HJ0001, बोली में पूर्व सीएम की बेटी को पछाड़ा
राजधानी देहरादून में वाहनों के लिए वीआईपी नंबर की बोली लगाई गई. शहर के वकील ने 13 लाख 74 ने वीआईपी नंबर खरीदा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 8:18 PM IST
देहरादून: वीआईपी नंबर लेना दून वासियों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है. वीआईपी नंबर की चाह में दूनवासी लाखों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे. यही वजह है कि परिवहन विभाग के अनोखे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली में 0001 नंबर के लिए इस बार अधिवक्ता आलोक पुंडीर के UK07HJ0001 सीरीज 13 लाख 74 हजार रुपए की बोली लगाकर हासिल किया.
इससे पहले देहरादून में ऑल टाइम सबसे ऊंची बोली यूके 07-एचसी सीरीज के लिए 0001 नंबर की 13 लाख 77 हजार रुपए की लग चुकी थी. इस लिहाज से फैंसी नंबर 0001 की यह बोली इतिहास में दूसरे स्थान पर दर्ज हो गई है.
जानिए किस नंबर के लिए कितनी बोली लगी:
- UK07HJ0003 सीरीज की नीलामी 4 लाख 87 हजार रुपए.
- UK07HJ0007 सीरीज की नीलामी 3 लाख 66 हजार रुपए.
- UK07HJ0005 सीरीज की नीलामी एक लाख 32 हजार रुपए.
- UK07HJ0009 सीरीज की नीलामी एक लाख 60 हजार रुपए.
- UK07HJ0006 सीरीज की नीलामी एक लाख 78 हजार रुपए.
- UK07HJ7000 सीरीज की नीलामी एक लाख 51 हजार रुपए.
- UKHJ 7777 सीरीज की नीलामी एक लाख 80 हजार रुपए में हुई है.
जानिए कैसे मिलता है 0001: अगर आप 0001 नंबर लेना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम कीमत एक लाख रुपए है, यानी आपको यह धनराशि पहले जमा करानी होगी. उसके बाद आप आनलाइन बोली में शामिल हो सकते हैं. 0001 और 0786 नंबर ऐसे हैं, जिनकी न्यूनतम कीमत एक लाख रुपए है, जबकि बाकी नंबरों की न्यूनतम कीमत 25 हजार और 10 हजार रुपए है.
वही परिवहन विभाग से जारी वीआईपी नंबर के रजिस्ट्रेशन की नीलामी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल की बेटी ने भी अपनी कार के लिए इस फैंसी नंबर की ऑनलाइन बिल्डिंग में शामिल हुई थी. उन्होंने वीआईपी नंबर यूके 07HJ0001 की ऑनलाइन बिडिंग में शामिल थी और 13 लाख 50 हजार रुपए तक की बोली लगाई थी, लेकिन इसके बाद नीलामी से हट गई.
आखिर में 13 लाख 74 हजार रुपए में देहरादून निवासी अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने फैंसी नंबर यूके 07HJ0001 अपनी नई मर्सिडीज़ GLS कार के लिए प्राप्त किया. फैंसी नंबरों के प्रति बढ़ते क्रेज और ऊंची बोली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देहरादून में विशेष नंबरों को लेकर लोगों मे खासा आकर्षण बना हुआ है.
दून में गाड़ी पर 0786 नंबर लेने का क्रेज अब खत्म होता जा रहा है. इसकी न्यूनतम कीमत भी एक लाख रुपये है, लेकिन 0001 की तरह इसका क्रेज नहीं दिख रहा. स्थिति यह है कि इस बार बोली में इस नंबर पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया गया है.
देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया है कि UK07HJ सीरीज कुल 23 नंबरों की ऑनलाइन बोली लगाई गई. UK07HJ0001 नंबर की ऑनलाइन बोली 13 लाख 74 हजार में शहर के अधिवक्ता ने लगाई थी, जिसके बाद उनकी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर मिल गया है.
