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VIP संस्थापक मिर्जापुर से फूकेंगे चुनावी बिगुल; फूलन देवी की संसदीय सीट से संकल्प यात्रा का आगाज

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) संस्थापक मुकेश सहनी ने मिर्जापुर पहुंचकर संकल्प यात्रा का ऐलान किया है.

मिर्जापुर से शुरू होगी संकल्प यात्रा.
मिर्जापुर से शुरू होगी संकल्प यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 2:36 PM IST

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मिर्जापुर: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी मिर्जापुर से 101 दिन की संकल्प यात्रा निकालेंगे. मिर्जापुर की पूर्व सांसद स्व. फूलन देवी की पुण्यतिथि यानी 25 जुलाई से यह यात्रा शुरू होगी. पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों तक अलग-अलग जिलों तक पहुंचेगी.

VIP संस्थापक मुकेश सहनी ने मिर्जापुर पहुंचकर संकल्प यात्रा का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद और उनकी यात्रा एक साथ शुरू हुई थी.

दोनों का एक ही एजेंडा था कि समाज को मान-सम्मान और आरक्षण दिलाया जाए. दोनों ने आंदोलन करके यह लड़ाई लड़ी. डॉ. संजय निषाद पिछले 7 साल से भाजपा के साथ गठबंधन करके बैठे हैं.

भाजपा सरकार में मलाई खा रहे हैं. उनको समाज की फिक्र नहीं है. उन्हें सिर्फ परिवार का कैसे मंत्री बन जाए, कैसे विधायक, सांसद बन जाय, यही फिक्र है. निषाद समाज प्रदेश में परेशान है. हम लोग 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) संस्थापक मुकेश सहनी. (Video Credit: ETV Bharat)

डॉ. संजय निषाद अपने एजेंडे से भटक चुके हैं और मंदिर-मस्जिद में उलझ गए हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. संजय निषाद को 6 महीने का समय दिया कि आप भाजपा से आरक्षण ले लो, तब हमारा समर्थन पूरा आपको रहेगा.

6 महीने में आरक्षण नहीं दिला पाते हैं, तो कुर्सी को लात मारिए और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ आइए. हम चाहेंगे कि निषाद पार्टी का गठबंधन सपा से हो. यदि आप नहीं आते हैं, तो हम योगी और मोदी की सरकारें उखाड़ फेकेंगे. 2027 भी जीतेंगे और 2029 में भी केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे.

मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर कहा कि तीन महीने से लड़ाई चल रही है, लेकिन तब प्रधानमंत्री चुनाव जीत रहे थे. अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो जनता को आगाह कर रहे हैं.

मेरा स्पष्ट मानना है कि मोदी के पास कोई विजन नहीं है. यह वही लोग हैं, जो बिहार चुनाव में कहते थे कि महागठबंधन जीता तो महिलाओं के मंगलसूत्र उतार लेगा. अब खुद ही मंगलसूत्र न खरीदने की बात कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल; सपा विधायक शिलान्यास पर अड़े, पुलिस ने बैठाया पहरा

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