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VIP संस्थापक मिर्जापुर से फूकेंगे चुनावी बिगुल; फूलन देवी की संसदीय सीट से संकल्प यात्रा का आगाज

मिर्जापुर से शुरू होगी संकल्प यात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी मिर्जापुर से 101 दिन की संकल्प यात्रा निकालेंगे. मिर्जापुर की पूर्व सांसद स्व. फूलन देवी की पुण्यतिथि यानी 25 जुलाई से यह यात्रा शुरू होगी. पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों तक अलग-अलग जिलों तक पहुंचेगी. VIP संस्थापक मुकेश सहनी ने मिर्जापुर पहुंचकर संकल्प यात्रा का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद और उनकी यात्रा एक साथ शुरू हुई थी. दोनों का एक ही एजेंडा था कि समाज को मान-सम्मान और आरक्षण दिलाया जाए. दोनों ने आंदोलन करके यह लड़ाई लड़ी. डॉ. संजय निषाद पिछले 7 साल से भाजपा के साथ गठबंधन करके बैठे हैं. भाजपा सरकार में मलाई खा रहे हैं. उनको समाज की फिक्र नहीं है. उन्हें सिर्फ परिवार का कैसे मंत्री बन जाए, कैसे विधायक, सांसद बन जाय, यही फिक्र है. निषाद समाज प्रदेश में परेशान है. हम लोग 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) संस्थापक मुकेश सहनी. (Video Credit: ETV Bharat)