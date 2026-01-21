बसंत पंचमी पर बैद्यनाथ मंदिर में बंद रहेंगे VIP दर्शन, दोगुने दाम पर मिलेंगे शीघ्र दर्शनम कूपन
बसंत पंचमी के मौके पर बैद्यनाथ मंदिर में VIP/VVIP दर्शन पर रोक रहेगी. इसे लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
Published : January 21, 2026 at 11:28 AM IST
देवघर: बसंत पंचमी को लेकर बैद्यनाथ मंदिर में होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है. भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से जलार्पण कराने के लिए उपायुक्त की तरफ से कई आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं. जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बसंत पंचमी के दौरान वीवीआईपी एवं आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए.
दोगुने दाम पर मिलेंगे शीघ्र दर्शनम कूपन
जिला प्रशासन की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि बसंत पंचमी के दौरान सिर्फ शीघ्र दर्शनम कूपन की सुविधा चालू रहेगी. हालांकि इस दौरान कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है, जो कूपन आम दिनों में तीन सौ रूपये में मिल रहे थे, वहीं कूपन अब छह सौ रूपये में लोगों को खरीदने होंगे.
बता दें कि बसंत पंचमी के दौरान बैद्यनाथ मंदिर में कई राज्यों से लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गुलाल और घी चढ़ाते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शादी का तिलकोत्सव मनाया जाता है. खासकर मिथिला क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर मुजफ्फरपुर, सहरसा से लाखों की संख्या में लोग आते हैं ताकि शिवरात्रि के लिए भगवान को निमंत्रण दे सकें.
मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
पिछले तीन-चार दिनों से बैद्यनाथ मंदिर में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए हैं. मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी. वहीं, मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग के भी इंतजाम किए गए हैं.
गौरतलब है कि 23 जनवरी को बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी का आयोजन होगा और फिर फरवरी महीने में शिवरात्रि का आयोजन होना है. देवघर में अलग-अलग तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है, जो पूरी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की जाती है. इसलिए अभी से ही जिले के उपायुक और पुलिस अधीक्षक शहर की विधि व्यवस्था और होने वाले भीड़ को लेकर गंभीर है.
