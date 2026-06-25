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पप्पू सहनी एनकाउंटर का मुद्दा उठा, मुकेश सहनी बोले- जात के आधार पर एनकाउंटर और जांच क्यों?

मुजफ्फरपुर : विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बिहार पुलिस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आंदोलन की धमकी दी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है

पप्पू सहनी एनकाउंटर का मुद्दा उठाया : मुकेश सहनी ने करीब चार महीने पहले मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में हुए कथित एटीएम फ्रॉड सरगना पप्पू सहनी के एनकाउंटर को फर्जी बताया. एनकाउंटर की परिस्थितियों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि घटना के समय मैंने इस मामले का संज्ञान लिया था. उस वक्त एसएसपी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई.

मुकेश सहनी का बयान (ETV Bharat)

''पप्पू सहनी पर पिछले तीन वर्षों से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया. जिस पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगने की बात कही गई, वह आज भी सुरक्षित है, जबकि पप्पू सहनी की मौत हो गई. इससे पुलिस कार्रवाई पर संदेह गहराता है.''- मुकेश सहनी, अध्यक्ष, VIP