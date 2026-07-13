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गोरखपुर में कार्यक्रम रुकने पर योगी सरकार पर बरसे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, कहा- यूपी में आपातकाल जैसे हालात

क्यों रद्द हुआ कार्यक्रम?: मुकेश सहनी को सुबह 11 बजे गोरखपुर क्लब स्थित आशीष मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं की बैठक और उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करना था. प्रशासन ने जनपद में विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

गोरखपुर: रविवार को शहर में उस वक्त राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) के प्रमुख मुकेश साहनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. इसके बाद उनके काफिले को भी रास्ते में रोक लिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली.

ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में इमरजेंसी लगी हो. एक पूर्व मंत्री और विपक्षी दल के नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया. वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है. सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है.- मुकेश सहनी, अध्यक्ष, विकासशील इंसान पार्टी

प्रशासन के फैसले से गुस्सा: कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिलते ही विभिन्न जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. कई कार्यकर्ता पुराने आरटीओ कार्यालय के सामने सड़क पर पहुंच गए. जहां पुलिस ने उन्हें समझाकर सड़क खाली कराई. इसी बीच शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौकी के पास पुलिस ने मुकेश सहनी के काफिले को रोक लिया. जिसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर पहुंच गए और काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा.

पुलिस की कार्रवाई से नाराज मुकेश सहनी ने कहा कि, उनकी पार्टी बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों पर चलती है. वंचित, दलित और पिछड़े समाज के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. मौके पर मौजूद निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र निषाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध जताया.

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