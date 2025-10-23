ETV Bharat / state

'जबतक BJP को तोड़ेंगे नहीं, तबतक छोड़ेंगे नहीं', डिप्टी CM कैंडिडेट घोषित होते ही गरजे 'सन ऑफ मल्लाह'

आखिरकार मुकेश सहनी की हसरत पूरी हुई, आज उनको महागठबंधन ने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया.

Mukesh Sahani
मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

October 23, 2025

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने आज पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, बल्कि उप-मुख्यमंत्री प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है. सरकार बनने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे. इस फैसले से खुद को 'सन ऑफ मल्लाह' बताने वाले मुकेश सहनी गदगद हैं. आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पल के लिए वह बेताब थे. जब से वह एनडीए छोड़कर आए थे, तब से सीट से ज्यादा डिप्टी सीएम की दावेदारी की डिमांड पर अड़े थे और आखिरकार उनका ये आरजू आज पूरी हो गई.

2020 में छोड़ दिया था महागठबंधन: 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वह महागठबंधन के ही साथी होते लेकिन इसी तरह की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वह बीच में ही पीसी से निकल गए. हालांकि जाते-जाते उन्होंने तेजस्वी यादव पर 'पीठ में खंजर घोंपने' का इल्जाम लगाकर अपना रास्ता अलग कर लिया. चंद घंटों के बाद वह एनडीए में शामिल हो गए.

एनडीए के साथ लड़ा था चुनाव: एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत मुकेश सहनी को 11 सीटें दी गईं. साथ ही विधान परिषद की एक सीट को भी वादा किया गया. जब परिणाम आए तो उनकी पार्टी वीआईपी को 4 सीटों पर जीत मिली लेकिन वह खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार गए. बाद में उनको विधान पार्षद बनाकर सरकार में मंत्री बना दिया गया.

तीनों विधायक बीजेपी में शामिल: मत्स्य और पशुपालन मंत्री के तौर वह सरकार में अहम जिम्मा संभाल रहे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी महत्वाकांक्षा ने सब कुछ चौपट कर दिया. बीजेपी ने न केवल उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकलवा दिया, बल्कि उनके बचे हुए 3 विधायकों (एक विधायक का पहले ही निधन हो चुका था) को भी बीजेपी में शामिल करवा लिया. सहनी ने इसे 'राजनीतिक हत्या' करार दिया था.

Mukesh Sahani
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी (ETV Bharat)

2024 में तेजस्वी के साथ आए: काफी दिनों तक मुकेश सहनी बिहार की सियासत में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए अकेले ही खाक छानते रहे और आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में उनकी तेजस्वी यादव से दोस्ती हुई. पहले से घोषित सीटों में से आरजेडी ने उनको तीन सीटें दीं लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं रहा और सभी सीटों पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा.

डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश: वहीं, जब विधानसभा चुनाव 2025 की बात शुरू हुई तो मुकेश सहनी इस जिद पर अड़ गए कि उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए लेकिन न तो तेजस्वी यादव ने कभी खुलकर हामी भरी और न ही दूसरे किसी सहयोगी ने अपनी रजामंदी दी. कई दौर की बैठक के बाद भी महागठबंधन में सीएम या डिप्टी सीएम को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका. अब जब नामांकन का दौर खत्म हो चुका है. सभी घटक दलों ने एक-दूसरे की सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, तब आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और बिहार कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने तेजस्वी को सीएम और सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है.

Mukesh Sahani
वीआईपी चीफ मुकेश सहनी (ETV Bharat)

क्या बोले मुकेश सहनी?: महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में 44 वर्षीय मुकेश सहनी ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तब भारतीय जनता पार्टी को तोड़ नहीं देंगे, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं. वीआईपी चीफ ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और मिलकर बिहार के विकास को गति देंगे.

"भाजपा ने जिस तरह हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा उस समय से हमने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. वो समय आ चुका है. हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। महागठबंधन मजबूत और एकजुट है."- मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम कैंडिडेट, महागठबंधन

