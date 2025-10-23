ETV Bharat / state

'जबतक BJP को तोड़ेंगे नहीं, तबतक छोड़ेंगे नहीं', डिप्टी CM कैंडिडेट घोषित होते ही गरजे 'सन ऑफ मल्लाह'

मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने आज पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, बल्कि उप-मुख्यमंत्री प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है. सरकार बनने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे. इस फैसले से खुद को 'सन ऑफ मल्लाह' बताने वाले मुकेश सहनी गदगद हैं. आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पल के लिए वह बेताब थे. जब से वह एनडीए छोड़कर आए थे, तब से सीट से ज्यादा डिप्टी सीएम की दावेदारी की डिमांड पर अड़े थे और आखिरकार उनका ये आरजू आज पूरी हो गई. 2020 में छोड़ दिया था महागठबंधन: 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वह महागठबंधन के ही साथी होते लेकिन इसी तरह की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वह बीच में ही पीसी से निकल गए. हालांकि जाते-जाते उन्होंने तेजस्वी यादव पर 'पीठ में खंजर घोंपने' का इल्जाम लगाकर अपना रास्ता अलग कर लिया. चंद घंटों के बाद वह एनडीए में शामिल हो गए. एनडीए के साथ लड़ा था चुनाव: एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत मुकेश सहनी को 11 सीटें दी गईं. साथ ही विधान परिषद की एक सीट को भी वादा किया गया. जब परिणाम आए तो उनकी पार्टी वीआईपी को 4 सीटों पर जीत मिली लेकिन वह खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार गए. बाद में उनको विधान पार्षद बनाकर सरकार में मंत्री बना दिया गया. तीनों विधायक बीजेपी में शामिल: मत्स्य और पशुपालन मंत्री के तौर वह सरकार में अहम जिम्मा संभाल रहे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी महत्वाकांक्षा ने सब कुछ चौपट कर दिया. बीजेपी ने न केवल उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकलवा दिया, बल्कि उनके बचे हुए 3 विधायकों (एक विधायक का पहले ही निधन हो चुका था) को भी बीजेपी में शामिल करवा लिया. सहनी ने इसे 'राजनीतिक हत्या' करार दिया था.