ETV Bharat / state

बीच शहर में नाव लेकर पहुंचे वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी, बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी ने कही ये बात

दरभंगा में बारिश से जलजमाव के बाद वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी ने नाव पर सवार होकर किया अनोखा प्रचार किया.

VIP candidate Umesh Sahni
नाव पर प्रचार करते वीआईपी उम्मीदवार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: शहर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने हालात बदतर कर दिए हैं. जगह-जगह जलजमाव से राजनीति तेज हो गई है. दरभंगा टावर चौक पर जलजमाव को लेकर महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने एक मछुआरे से जाल फिंकवाया और बाइक चालक से नाव चलवाकर स्थानीय विधायक सह बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी की पोल खोलने की कोशिश की.

नाव पर सवार होकर जनसंपर्क: बारिश से शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं. कई मुख्य इलाकों में जलजमाव इतना बढ़ गया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया. इसी स्थिति को उजागर करने के लिए उमेश सहनी अपने चुनाव चिन्ह ‘नाव’ पर सवार होकर दरभंगा टावर चौक तक पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “थोड़ी सी बारिश में ही शहर डूब जाता है. टावर जैसे इलाके में लोग पैदल नहीं चल पाते. यह विकास नहीं, उपेक्षा का परिणाम है. इस बार दरभंगा की जनता नैया चुनेगी और असली विकास की शुरुआत होगी.”

VIP candidate Umesh Sahni
वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी (Etv Bharat)

बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी का पलटवार: उमेश सहनी का यह अनोखा प्रचार शहर में चर्चा का विषय बन गया है. वहीं, स्थानीय विधायक सह भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह महज दिखावा है. चक्का वाले नाव से विरोध कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए. उनके समय में जिला बाढ़ से कई भागों में बंट जाता था. कुशेश्वरस्थान में लोग बाढ़ से त्रस्त रहते थे. अब निदान हुआ है, यह दिखावा है. भारी बारिश में बड़े-बड़े शहरों में जलजमाव होता है. पानी में वोट खोज रहे हैं. 6 नवंबर को जनता उन्हें विदा कर देगी. जनता जागरूक है.

VIP candidate Umesh Sahni
जलजमाव के बाद सड़क पर जाल बीछाते वीआईपी समर्थक (Etv Bharat)

दरभंगा में जलजमाव की पुरानी समस्या: दरभंगा शहर जलजमाव की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है. कम ऊंचाई और अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम के कारण हर मानसून में मुख्य सड़कें और मोहल्ले पानी में डूब जाते हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में भी जलजमाव बड़ा मुद्दा था, जब भाजपा के संजय सरावगी ने जीत हासिल की थी. इस बार महागठबंधन ने वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) को दरभंगा सीट सौंपी है, जबकि एनडीए में भाजपा ने संजय सरावगी पर फिर भरोसा जताया है. दरभंगा विधानसभा सीट पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा.

ये भी पढ़ें:

'जबतक BJP को तोड़ेंगे नहीं, तबतक छोड़ेंगे नहीं', डिप्टी CM कैंडिडेट घोषित होते ही गरजे 'सन ऑफ मल्लाह'

लोग भी मानते हैं PK ने कईयों की नींद खराब कर दी, देखें दरभंगा से यह स्पेशल रिपोर्ट

TAGGED:

VIP CANDIDATE UMESH SAHNI
दरभंगा में बारिश
वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी
WATERLOGGING IN DARBHANGA
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.