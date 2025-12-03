ETV Bharat / state

अमेरा कोल माइंस विस्तार को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

स्थिति को शांत कराने की कोशिशें नाकाम रहीं और देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लेकिन ग्रामीणों की संख्या अधिक होने से पुलिसकर्मियों को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा. दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक जोरदार नोकझोंक और धक्का-मुक्की होती रही.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के जिले के लखनपुर क्षेत्र में अमेरा कोल खदान विस्तार को लेकर परसोड़ीकला गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई. कोल कंपनी द्वारा खनन कार्य किए जाने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का भारी हुजूम विरोध में खदान स्थल पर पहुंच गया. महिला-पुरुष और युवा लाठी-डंडे से लैस थे, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

दरअसल अमेरा कोल माइंस विस्तार का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं. बीते कई महीनों से ग्रामीणों और कोल कंपनी के अधिकारियों, ठेकेदारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं. बुधवार को यह विवाद और उग्र रूप में बदल गया. लाठी-डंडे से लैस ग्रामीणों ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया. इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं.

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि बिना भूमि अधिग्रहण किए कोल कंपनी द्वारा विस्तार कार्य जबरन कराया जा रहा है. उनका साफ कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे. घटना की सूचना मिलते ही अपर कलेक्टर सुनील नायक, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, लखनपुर टीआई सहित भारी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को तितर-बितर करने पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बावजूद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सकी.

ग्रामीण महिला लीलावती कहती हैं, ''हमारे गांव परसोड़ीकला के गांव की मिट्टी से हम लोग को बहुत प्रेम है. हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे. हमारे दादा ससुर इस जमीन पर कमाए खाए, फिर ससुर कमाए खाए, अब हम कहां जाएंगे जमीन छोड़कर, हमारे गांव में खदान नहीं खुलने देंगे.''

अधिकारियों ने दी समझाइश

अपर कलेक्टर सुनील नायक ने बताया, ''यहां एसीसीएल अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग जुटे हैं. उनका कहना है कि वो आगे कोयला खनन की अनुमति नहीं देंगे. इस संबंध में जब हमने बातें की तो यह पता चला कि 2016 में ही यहां का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है.'' भू अर्जन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करती है.

अपर कलेक्टर ने कहा कि कुछ ग्राम वासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के बाद मुआवजा भी ले लिया गया है. कई ग्रामीण भूअर्जन की कार्रवाई के बाद भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं.

अपर कलेक्टर ने कहा कि हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो एसीसीएल को यहां पर कोल खनन की अनुमति दी जाए. वहां पर एसीसीएल के लोग कोयला खनन करना चाहते हैं और आप लोगों को अगर किसी चीज को लेकर अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कारवाई की जा सके.

पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

उन्होंने आगे कहा, " यहां पर जो पत्थरबाजी हुई है, उसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर घायल हैं. कुछ पुलिसकर्मियों को घुटने और चेहरे पर भी चोट आई है. जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको यहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और जिनको हल्की फुल्की चोटें आईं थीं, उनका प्राथमिक उपचार यहां मौके पर भी करा करके उनको आराम दिया गया है.

अधिकारी ने कहा, ''ग्रामीणों से हम लोगों ने फिर बातचीत की है. उनको सारे पहलुओं के बारे में बताया है. उनसे हमने यह अनुरोध किया है कि आज जो यह उत्खनन की कार्रवाई होनी है, उसमें हमारा सहयोग करें ताकि कोई भी वाद विवाद की स्थिति ना हो और किसी भी तरह की हमको कार्रवाई ना करना पड़े.''