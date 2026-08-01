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शिवपुरी में अघोषित बिजली कटौती पर उग्र प्रदर्शन, सरपंच समेत 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा

शिवपुरी के करैरा विधानसभा क्षेत्र के सिरसौद गांव का मामला. ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री की गांव में निकाली थी शव यात्रा.

FIR power cut protest Shivpuri
ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री की गांव में निकाली थी शव यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
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​शिवपुरी: अमोला थाना क्षेत्र के सिरसौद गांव में लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को सिरसौद-पिछोर मार्ग पर चक्काजाम किया था. मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. अमोला थाना पुलिस ने विद्युतकर्मी की शिकायत पर पांच दिन बाद सिरसौद के ग्राम सरपंच सहित 13 नामजद और 50 से 60 अन्य अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.

ग्रामीणों ने 27 जुलाई को शिवपुरी-पिछोर मुख्य मार्ग पर किया था चक्काजाम

​जानकारी के अनुसार, लगातार बिजली कटौती से तंग आकर 27 जुलाई को ग्राम सिरसौद में काली माता मंदिर के पास ग्रामीणों ने शिवपुरी-पिछोर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया था. ​लाइनमैन हरभजन जोशी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

FIR power cut protest Shivpuri
करैरा तहसीलदार की कार के आगे लेट गया सरपंच (ETV Bharat)

पुलिस FIR के अनुसार, चक्काजाम के चलते हाईवे पर दोनों ओर भारी और हल्के वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस दौरान एंबुलेंस और डायल-112 जैसे अति-आवश्यक वाहन भी रास्ते में फंस गए. जिससे आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा.

​एफआईआर में ये नाम हैं शामिल

​पुलिस ने शिकायत के आधार पर अतर सिंह लोधी (सरपंच), राहुल सेन, प्रमोद कुशवाह, केशव लोधी, हेमंत लोधी, हरिकिशन लोधी, राधे बाल्मीकी, कल्ला कोली, रिंकू परिहार, पुष्पेंद्र लोधी, महेंद्र झा, धर्मेंद्र लोधी और अन्नी परिहार सहित 50-60 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. पुलिस ने​ कार्रवाई करते हुए राहुल सेन और हेमंत लोधी को गिरफ्तार कर करैरा तहसील न्यायालय प्रस्तुत किया, वहीं एक अन्य ग्रामीण सुमित साहू को धारा 151 (शांति भंग) के तहत गिरफ्तार किया गया.

ग्राम सिरसौद सरपंच अतर सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि जब तीनों ग्रामीणों को तहसीलदार ललित शर्मा के समक्ष पेश किया गया तो उन्होंने बिना सुनवाई किए सीधे जेल वारंट जारी करने के आदेश दे दिए. ​सरपंच का कहना है, "मैंने तहसीलदार से मिन्नत की कि ये कोई अपराधी या लुटेरे नहीं हैं, जो इन्हें जमानत न दी जाए. जब उन्होंने एक न सुनी, तो मुझे विरोधस्वरूप तहसीलदार की कार के आगे लेटना पड़ा." ​सरपंच के इस उग्र विरोध और लगभग एक घंटे तक चले गहमागहमी के माहौल के बाद तहसीलदार ने तीनों ग्रामीणों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.

ग्रामीणों का आरोप, ऊर्जा मंत्री की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन के चलते की गई कार्रवाई

बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सिरसौद क्षेत्र में 29 जुलाई को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रीतकात्मक अर्थी भी निकाली थी. ग्रामीणों का कहना है कि बुधवार को ऊर्जा मंत्री की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते यह कार्यवाही की गई है. इस मामले में अमोला थाना प्रभारी योगेंद सिंह सेंगर का कहना है लाइनमैन हरभजन जोशी की शिकायत पर एक दर्जन नामजद सहित 50 से 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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