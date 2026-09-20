UGC रोलबैक को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने संभाला मोर्चा
आगरा में UGC बिल के विरोध में उग्र प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 1:57 PM IST
आगरा: यूजीसी रोल बैक को लेकर आंदोलनरत सर्वण समाज ने यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम लगा दिया. रविवार सुबह से खंदौली क्षेत्र के मुड़ी चौराहा पर यूजीसी के विरोध को लेकर सर्वण समाज का जुटना शुरू हो गया था. सर्वण समाज ने जिला मुख्यालय के घेराव और प्रदर्शन का ऐलान किया था.
मुड़ी चौराहा पर जुटे: प्रदर्शन के चलते पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी. मुड़ी चौराहा छावनी में बदल दिया गया था. चप्पे पर पुलिस तैनात थी. मगर, प्रदर्शनकारी जुटते गए. दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सैकडों प्रदर्शनकारी जुट गए. जिससे पुलिस और प्रशासन में हलचल बढ़ गई. पुलिस और पीएसी ने मोर्चा संभाला.
एक्सप्रेसवे पर जाम: प्रदर्शनकारी रविवार दोपहर यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. हालांकि आगरा पुलिस की मीडिया सेल ने यमुना एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन से साफ इनकार कर दिया है. रविवार सुबह से दूर-दराज के गावों से सर्वण समाज के युवा और लोग ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर धरना स्थल पर पहुंचे. जलेसर मार्ग के साथ खंदौली, एत्मादपुर समेत अन्य आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से सर्वण समाज पहुंच गए.
यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन मुड़ी चौराहा के पास किया जा रहा है. यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो रहा है. यमुना एक्सप्रेस वे पर ना ही जाम किया गया है. एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुचारू रूप से संचालित है. आगरा के सभी प्रमुख चौराहों एवं प्रदर्शन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.- आगरा कमिश्नरेट पुलिस की मीडिया सेल
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी. आंदोलन जारी रहेगा.
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