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रेवाड़ी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, महिला पर कस्सी से किया वार, जांच में जुटी पुलिस

रेवाड़ी के गोठड़ा गांव में जमीन विवाद में एक महिला पर कस्सी से हमला किया गया.

REWARI LAND DISPUTE
रेवाड़ी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 1:24 PM IST

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रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के गांव गोठड़ा में पुस्तैनी मकान को लेकर चल रहा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे इस मामले में तनाव उस वक्त बढ़ गया, जब एक पक्ष ने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की. विरोध करने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों के साथ कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई.

पुलिस की मौजूदगी में फिर भड़का विवाद: घटना के दौरान एक पक्ष ने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस की ईआरवी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. दोनों पक्षों को चौकी में आने की सलाह देकर पुलिस वहां से चली गई. लेकिन पुलिस के जाते ही विवाद दोबारा भड़क उठा और माहौल हिंसक हो गया.

महिला पर कस्सी से हमला: झगड़े के दौरान एक युवक ने संजू और बबीता नाम की महिलाओं के साथ मारपीट की. इस दौरान संजू पर कस्सी से हमला किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया. गंभीर रूप से घायल संजू को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पसलियों का ऑपरेशन किया गया.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप: घायल महिला के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों ने कहा कि, "हमने शिकायत और एमएलआर पुलिस को दे दी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. इससे परिवार में नाराजगी और डर का माहौल है."

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई: वहीं, डहिना पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि, "दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है. डॉक्टर की राय ली जा रही है. जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी." फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और लोग पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

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