सुकमा में हिंसा का खेल खत्म, क्रिकेट से बदलाव की नई पटकथा लिख रहे युवा

नक्सली प्रभावित सुकमा जिले के नागाराम गांव में नक्सली हिंसा पर ब्रेक लगने के बाद अब खेल के मैदान में युवा अपना जौहर दिखा रहे हैं. सीआरपीएफ जवानों की मदद से यहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया. इस आयोजन में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. स्थानीय लोगों ने भी इस तरह के आयोजन में भरपूर मदद की. नागाराम गांव में खेला गया क्रिकेट का मैच भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन जिस इलाके में कभी गोलियां और बमों की बौछार होती थी, शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे, उस इलाके में शांति और सुकून से खेल होना, अपने आप में बड़े बदलाव की कहानी बयां करता है.

सुकमा: जिस बस्तर में कभी नक्सली खून की होली खेला करते थे, आज वहां बस्तर पंडुम का आयोजन और क्रिकेट की पिच तैयार हो रही है. यहां खेले जाने वाले मैच भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से कम दिलचस्प नहीं होते हैं. यहां खेले जाने मैच में दर्शकों की भीड़ जरुर कम होती है, मगर दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर देती है.

दरअसल, सीआरपीएफ 74 वाहिनी के कमांडेंट हिमांशु पांडे के दिशा-निर्देश में नागाराम गांव में बुरकापाल शहीदों की स्मृति में एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस टूर्नामेंट में अंदरूनी और सुदूर इलाकों की चार टीमों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

खिलाड़ियों को मिली जर्सी

इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली चारों टीमों को सीआरपीएफ 74 वाहिनी की ओर से खेल सामग्री और क्रिकेट जर्सी उपलब्ध कराई गई. नई जर्सी पहनकर मैदान में उतरते खिलाड़ियों के चेहरों पर आत्मविश्वास और गर्व साफ नजर आ रहा था. कई युवाओं ने बताया कि यह उनके जीवन का पहला ऐसा अवसर है, जब उन्हें संगठित तरीके से खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है.

बुरकापाल शहीदों को श्रद्धांजलि

खेल के मैदान से खिलाड़ियों ने बदलते बस्तर का संदेश नक्सली विचारधारा वाले लोगों को दिया, साथ ही बुरकापाल में शहीद जवानों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की. इस टूर्नामेंट को बुरकापाल शहीदों की स्मृति से जोड़कर आयोजनकर्ताओं ने यह स्पष्ट संदेश दिया, कि आज बस्तर में जो शांति और भरोसे का माहौल दिखाई दे रहा है, वह सुरक्षाबलों के बलिदान की बदौलत है. उद्घाटन अवसर पर जवानों, ग्रामीणों और युवाओं ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मैदान में एक भावुक सन्नाटा छा गया. कई ग्रामीणों की आंखें नम थीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज उनके बच्चे बिना डर के मैदान में खेल पा रहे हैं, तो इसके पीछे जवानों का संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान है.





क्या हुआ था बुरकापाल में

बुरकापाल में 24 अप्रैल 2017 को सीआरपीएफ 74 वाहिनी के 25 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवानों पर पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया था. जवानों ने अदम्य साहस और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन इस मुठभेड़ में 25 वीर जवान शहीद हो गए. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और बस्तर में नक्सल हिंसा की गंभीरता को उजागर किया.

तेजी से बदल रहे हालात

एक वक्त था जब नागाराम और आसपास के इलाकों में नक्सली घटनाओं की वजह से विकास कार्य पूरी तरह ठप थे. सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, प्रशासन की योजनाओं और स्थानीय समाज के सहयोग से हालात में बड़ा बदलाव आया. आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास कार्यक्रम और भरोसा-निर्माण की पहल ने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया.

सीआरपीएफ की भूमिका: सुरक्षा से भरोसे तक

सीआरपीएफ 74 वाहिनी लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाकों में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है. खेल आयोजनों के साथ-साथ स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

नागाराम में आयोजित यह क्रिकेट टूर्नामेंट सुकमा और पूरे बस्तर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह आयोजन बताता है कि नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र केवल संघर्ष और दर्द की कहानी नहीं हैं, बल्कि वे बदलाव, उम्मीद और पुनर्निर्माण की मिसाल भी बन सकते हैं. जब युवाओं के हाथ में हथियार की जगह क्रिकेट का बल्ला होता है, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित और उज्ज्वल होगा.